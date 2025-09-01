Премьер Индии лично призвал Путина как можно скорее завершить войну 5 1.09.2025, 13:17

Встреча прошла на саммите ШОС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал к скорейшему завершению войны в Украине. «Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира», — сказал Моди Он добавил, что регулярно обменивается с Путиным мнениями по поводу мирного урегулирования, пишет The Moscow Times.

Встреча Моди и Путина продлилась менее часа. Однако перед тем как официальные переговоры стартовали в отеле Ritz-Carlton, главы двух государств около 50 минут общались тет-а-тет в автомобиле Aurus российского президента. После встречи Моди отметил, что она прошла «отлично». «Обменялись мнениями о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта в Украине. Наше особое привилегированное стратегическое партнерство остается важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности», — написал премьер Индии в соцсети Х.

