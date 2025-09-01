закрыть
Что происходит на белорусско-польской границе

  • 1.09.2025, 13:16
  • 1,106
Что происходит на белорусско-польской границе

Машин стало меньше.

Очередь на въезд в ЕС после выходных дней насчитывает 3 935 грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси в понедельник, 1 сентября.

По данным ГПК, перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») фиксируется 3 340 авто и 25 автобусов. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 37% авто от нормы.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») скопилось 560 грузовиков. По этому маршруту в Литву проследовало всего 21% авто от нормы.

