В Афганистане произошло мощное землетрясение 1.09.2025, 13:42

Сотни погибших, тысячи раненых.

Больше 600 человек погибли, больше полутора тысяч пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 вечером 31 августа на востоке Афганистана. Толчки сопровождались двумя афтершоками магнитудой 5,2 и 4,7, сообщает «Радио Свобода».

Наибольшие разрушения зафиксированы в провинции Кунар и соседних округах Нургал, Соккай, Ватапур, Маноги и Чапа-Дара.

По данным властей, число жертв и пострадавших может возрасти. Спасатели продолжают разбор завалов и пытаются добраться до отдалённых населённых пунктов.

Геологическая служба США отмечает, что здания в пострадавшем регионе крайне уязвимы к сейсмическим ударам, что увеличивает риск человеческих жертв.

