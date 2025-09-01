закрыть
1 сентября правда вышла наружу

  • 1.09.2025, 13:46
  • 1,326
1 сентября правда вышла наружу

Демографическая катастрофа в Беларуси достигла таких масштабов, что ее не получается скрыть даже на госТВ.

Страна теряет людей, и этому уже никто не удивляется. Но некоторые цифры все еще способны шокировать. К 1 сентября этого года белорусские школы внезапно потеряли еще 15 тысяч первоклассников, пишет planbmedia.io.

В прошлом году в первый класс 1 сентября пошли 105 тысяч детей. В этом году всего 90 тысяч. Падение за год – 14 процентов. И это уже не постепенное ухудшение демографической ситуации, которое можно наблюдать у всех наших соседей. Это настоящий обвал и возможно даже катастрофа.

Среди белорусских соседей хуже в этом году было только в воюющих России и Украине. В России количество первоклассников обвалилось на 16 процентов, в Украине — на 20. На этом фоне падение в 14 процентов выглядит не так ужасно. Но Россия и Украина ведут войну. А в Беларуси — полная стабильность.

У других белорусских соседей с демографией тоже не все благополучно. Но, например, в Польше количество первоклассников сократилось на 7 процентов, в Латвии — на 3,5, в Молдове — примерно на 5 процентов. При этом в Латвии количество первоклассников в 2024 году было больше, чем в 2023.

А в Беларуси – полная стабильность. Количество первоклассников постоянно и стабильно снижается. В 2023 году 1 сентября первый раз в школы пошли 110 тысяч детей. В 2020 их было 114 тысяч.

И это неудивительно, учитывая, что с 2020 до начала 2025 года из страны выехали как минимум 600 тысяч человек. А дальше будет хуже. Потому что в прошлом году в Беларуси родилось всего 59 тысяч детей. В полтора раза меньше по сравнению с 2019 годом.

То есть, если ничего не изменится, то через несколько лет первоклассников в стране будет на треть меньше, чем сейчас. И это в самом лучшем случае. Если родители тех детей, которые родились в 2024 году, не решат увезти их куда подальше от белорусского патриотического образования.

«Радио Свабода» рассказало историю семьи, которая именно так и сделала. Уехала из Беларуси, чтобы спасти детей от назойливого казенного патриотизма.

Потому что большой мир развивает искусственный интеллект, изучает человеческий геном и готовится к полету на Марс. А в это время в белорусских школах детей учат выживать во враждебном империалистическом окружении в 1953 году.

Лукашенко в свои семьдесят лет так и не научился нажимать кнопки на мобильном телефоне. Поэтому и остальным мобильные телефоны без надобности. С этого года мобильники у детей будут отбирать. Чтобы ничто не отвлекало их от правильного патриотического воспитания.

Зато на первом уроке дети будут слушать выступление Лукашенко и писать письмо пионерам в 2075 год. Видимо о том, как через пятьдесят лет все советские дети опять будут жить при коммунизме.

