Джуд Лоу сыграл Путина в новом фильме

  • 1.09.2025, 13:49
Джуд Лоу сыграл Путина в новом фильме

Критики отметили блестящую актерскую работу.

Фильм «Волшебник Кремля» Оливье Ассаяса рассказывает о приходе Путина к власти в конце 1990-х. Картина раскрывает всю безнравственность постмодернистских тоталитарных интриг. Критики отметили блестящую актерскую работу, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Известный актер Джуд Лоу, сыгравший Путина, появляется лишь через час после начала, но сразу захватывает экран. Его Путин — хладнокровный стратег, уверенный, что Россия жаждет «вертикали власти». Лоу передает его жесткость и «рептильную харизму», хотя играет с британским акцентом.

Главный герой ленты — Вадим Баранов (Пол Дано), вымышленный прототип Владислава Суркова. Бывший театральный режиссер и медиаменеджер, он становится архитектором имиджа Путина, превращаясь в «темного гения пропаганды». Дано создает образ изящного манипулятора, хотя критики считают его игру однообразной.

Сюжет охватывает ключевые события: теракты в Москве, войну в Чечне, «оранжевую революцию» и зарождение российской киберпропаганды. Однако, по мнению рецензентов, фильм слишком фрагментарен, а романтическая линия Баранова выглядит надуманной.

Кинокритики сравнивают картину с «Ученик. Восхождение Трампа», но считают последнюю более увлекательной. «Волшебник Кремля» длится 2,5 часа и страдает от «сериальной» структуры, лишенной драматического напряжения.

Несмотря на амбиции и актуальность темы, фильму не хватает силы, чтобы показать, как путинская Россия стала символом новой автократии.

