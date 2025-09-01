В 2026-м Путину придется «раскулачить» всех Роман Шрайк

1.09.2025, 14:16

Роман Шрайк

Главные проблемы страны-бензоколонки в экономике и финансах.

Прошло две недели после встречи Трампа с Путиным. Бравурные заявления об эпическом прогрессе сменились невнятным мычанием.

Все уперлось в разногласия, умело подсвеченные европейцами, – отказ Путина от личной встречи с Зеленским и несогласие РФ с нормальными гарантиями безопасности для Украины.

Похоже, до Трампа уже дошло, что очередной виток ни к чему не привел, но, как мы знаем, его «пара недель до дедлайна» не заканчивается никогда.

Какое-то время все это будет киснуть, а потом что-то выстрелит, и мы побежим по новому кругу.

С другой стороны, старое «байденовское» оружие к нам идет (его там еще на 20+ млрд), а европейские заказы на новые закупки регулярно появляются, так что текущее положение в этом плане не критично.

Финансы и оружие есть, по качеству управления войсками сказать сложно, но как минимум не ухудшается. Наша главная проблема – люди.

У России ситуация другая.

Бронетехника с поля боя почти исчезла, в ее отсутствие стала основной тактика «просачивания» совсем уж малыми группами вплоть до одного человека. Продвижение идет, но в августе уже медленнее, чем в июне-июле.

«Расходники» безпроблемно поступают с российских, КНДР– и иранских заводов. Набор контрактников идет в том же темпе (около 30 тысяч в месяц), но качество «материала», позарившегося на большие деньги, все хуже.

То есть внешне вроде как ок, но на самом деле не ок.

Экономика в 2025 году уже практически не растет. Дыра в бюджете огромная, а к концу года станет еще больше. На закрытие дыры в декабре потратят остатки ликвидных средств из ФНБ и продадут сами себе хренову тучу облигаций (что можно приравнять к «печати» денег).

А в 2026 году нужно будет продолжать увеличивать военные расходы (такова логика войны, экономить при раскрученном маховике не получается). Но как это сделать, если экономика и текущий уровень военных расходов не тянет, а нефтегазовая заначка, накопившаяся за многие годы, будет пуста?

Вот и выходит, что для ведения войны в 2026 году Путину придется «раскулачивать» всех, кого можно, и печатать пустые бумажки.

С таким подходом можно воевать и дальше, но это будет означать, что Россия, сожрав накопления прошлого, приступила к пожиранию своего будущего.

Поэтому Путин, если продолжит войну в 2026, по сути приступит уничтожению всего того «экономического подъема с колен», которым он так гордится.

Так что я продолжаю думать, что, несмотря на кажущуюся бесконечной еб…нину, в какой-то момент Путин перестанет валять дурака и начнет переговоры всерьез. Вполне вероятно, что это случится до конца этого года.

Роман Шрайк, Telegram

