Белорусам стало сложнее получить важный документ в посольстве в Варшаве 1.09.2025, 14:24

Но есть исключение.

Посольство Беларуси в Варшаве теперь принимает граждан, которые хотят получить свидетельство на возвращение, по предварительной записи. Исключение — белорусы, которые находятся в Польше с краткосрочным визитом и по каким-то причинам утратили паспорт или он непригоден к использованию.

«Граждане, утратившие паспорт (паспорт непригоден для использования) во время краткосрочной поездки за рубеж и желающие возвратиться в Беларусь в кратчайшие сроки, принимаются в посольстве в приемные часы без предварительной записи в порядке очередности. Граждане, временно или постоянно проживающие на территории Республики Польша и имеющие основания для пребывания в Республике Польша (karta pobytu или dowód osobisty), а также граждане, следующие в Республику Беларусь с ребенком, который не имеет паспорта Республики Беларусь и рожден на территории Республики Польша, принимаются только по предварительной записи», — такое объявление появилось в посольстве. Фото приводит специалист по релокации Катерина Чеховская, пишет Most.

Свидетельство на возвращение выдается на срок до шести месяцев и дает право однократно пересечь польско-белорусскую границу без национального паспорта.

Поскольку это документ с фотографией, удостоверяющий личность, его также его принимают польские госорганы, например, при выдаче документов ребенку, рожденному в Польше, который никогда не имел национального паспорта.

Поэтому многие берут справку на возвращение, чтобы легализовать пребывание в Польше.

