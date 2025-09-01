закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 15:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам стало сложнее получить важный документ в посольстве в Варшаве

  • 1.09.2025, 14:24
  • 1,144
Белорусам стало сложнее получить важный документ в посольстве в Варшаве

Но есть исключение.

Посольство Беларуси в Варшаве теперь принимает граждан, которые хотят получить свидетельство на возвращение, по предварительной записи. Исключение — белорусы, которые находятся в Польше с краткосрочным визитом и по каким-то причинам утратили паспорт или он непригоден к использованию.

«Граждане, утратившие паспорт (паспорт непригоден для использования) во время краткосрочной поездки за рубеж и желающие возвратиться в Беларусь в кратчайшие сроки, принимаются в посольстве в приемные часы без предварительной записи в порядке очередности. Граждане, временно или постоянно проживающие на территории Республики Польша и имеющие основания для пребывания в Республике Польша (karta pobytu или dowód osobisty), а также граждане, следующие в Республику Беларусь с ребенком, который не имеет паспорта Республики Беларусь и рожден на территории Республики Польша, принимаются только по предварительной записи», — такое объявление появилось в посольстве. Фото приводит специалист по релокации Катерина Чеховская, пишет Most.

Свидетельство на возвращение выдается на срок до шести месяцев и дает право однократно пересечь польско-белорусскую границу без национального паспорта.

Поскольку это документ с фотографией, удостоверяющий личность, его также его принимают польские госорганы, например, при выдаче документов ребенку, рожденному в Польше, который никогда не имел национального паспорта.

Поэтому многие берут справку на возвращение, чтобы легализовать пребывание в Польше.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип