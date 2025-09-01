закрыть
«Почему дети должны страдать?»

  • 1.09.2025, 14:44
  • 1,198
«Почему дети должны страдать?»

В некоторых школах на линейку пригласили не всех школьников.

1 сентября считается особенным днем и для детей, и для их родителей. Купленный букет, выглаженная нарядная форма и встреча с учителем — в этот день сценарий плюс-минус одинаковый. Однако в некоторых школах праздничные линейки устраивают не для всех детей. Такое решение вызвало вопросы у нашей читательницы.

В редакцию Onliner обратилась мама третьеклассника. Вот как она описала ситуацию с 1 сентября в школе, куда ходит ее ребенок:

«В прошлый четверг на родительском собрании объявили, что линейка будет в понедельник перед первым уроком (у нас вторая смена, которая начинается с 14:00). А в пятницу классная написала, что линейки не будет. В общем родительском чате 226-й школы [в «Минск-Мире»] написали, что линеек не будет ни у кого, кроме 1-х, 9-х и 11-х классов. В чате многие родители возмутились. Пару [человек] написали, что школа перегружена, поэтому и отменили».

В результате, рассказала читательница, детям сказали прийти 1 сентября немного пораньше. От всего класса учительнице подготовлен букет, некоторые мамы и папы решили подарить цветы и от себя.

«Классная немного украсит класс, поздравит детей с 1 сентября. Потом будет урок, обед в столовой, а дальше дети вместе с классной пойдут праздновать вне школы, т. к. приносить сладости, пиццу и так далее и устраивать сладкий стол в школе запретили».

Мама также привела в пример прошлогоднюю линейку в школе Минского района, где учится ребенок родственников. Там, по словам читательницы, были «и ростовые куклы, и аниматоры, и масштабно украшенная школа».

«А у нас в новой школе столицы — все по минимуму. Я понимаю, что школа перегружена, да и пятачок перед зданием очень маленький. Но ведь есть актовый зал, стадион и спортивные залы. Просто для этого нужно большое желание, легче взять и отменить. А потом у детей и нет ярких эмоций, связанных со школой, учеба и все. Почему дети должны страдать, ведь им так хочется веселья и праздника, особенно в начальной школе. Хотелось бы, чтобы у деток был праздник, несмотря на все обстоятельства и проблемы».

