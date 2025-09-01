Второй украинский полк получил танки M1 Abrams

Второй украинский полк получил танки M1 Abrams1
- 1.09.2025, 14:46
Танки прошли модернизацию.
Украинский 425-й штурмовой полк «Скала», прославившийся в ходе Харьковского контрнаступления 2022 года, получил американские основные боевые танки M1 Abrams. Первые машины подразделение получило в начале месяца, о чем сообщило на своей странице в Facebook, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
До этого времени M1 Abrams находились только на вооружении 47-й механизированной бригады «Магура». Всего США передали Украине 31 танк.
Новая партия танков поступила из Австралии, которая в прошлом году пообещала передать 49 старых M1A1 Abrams. Это произошло после того, как страна начала получать новые M1A2 SEPv3 от США. Поставка задерживалась, но техника была обслужена и передана украинской армии.
Австралийские танки прошли модернизацию M1A1 AIM SA: цифровую систему управления огнем, тепловизионное оборудование и улучшенную систему связи. Двигатели адаптировали под использование дизельного топлива вместо авиационного керосина JP-8. Также Abrams оснастили броней без обедненного урана.
Ожидается, что машины дооснастят защитой от дронов и средствами РЭБ, так как большинство уничтоженных ранее Abrams были поражены именно беспилотниками.
Однако эксперты отмечают, что проблемы остаются: нехватка авиационной и артиллерийской поддержки, дефицит специалистов и техники снижают эффективность применения Abrams.
Полк «Скала» известен агрессивной тактикой. Он первым получил БМП M2 Bradley, а также использует бронетранспортеры M113, САУ M108 и даже мотоциклетные подразделения для прорыва российских позиций.