закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 15:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Второй украинский полк получил танки M1 Abrams

1
  • 1.09.2025, 14:46
Второй украинский полк получил танки M1 Abrams

Танки прошли модернизацию.

Украинский 425-й штурмовой полк «Скала», прославившийся в ходе Харьковского контрнаступления 2022 года, получил американские основные боевые танки M1 Abrams. Первые машины подразделение получило в начале месяца, о чем сообщило на своей странице в Facebook, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

До этого времени M1 Abrams находились только на вооружении 47-й механизированной бригады «Магура». Всего США передали Украине 31 танк.

Новая партия танков поступила из Австралии, которая в прошлом году пообещала передать 49 старых M1A1 Abrams. Это произошло после того, как страна начала получать новые M1A2 SEPv3 от США. Поставка задерживалась, но техника была обслужена и передана украинской армии.

Австралийские танки прошли модернизацию M1A1 AIM SA: цифровую систему управления огнем, тепловизионное оборудование и улучшенную систему связи. Двигатели адаптировали под использование дизельного топлива вместо авиационного керосина JP-8. Также Abrams оснастили броней без обедненного урана.

Ожидается, что машины дооснастят защитой от дронов и средствами РЭБ, так как большинство уничтоженных ранее Abrams были поражены именно беспилотниками.

Однако эксперты отмечают, что проблемы остаются: нехватка авиационной и артиллерийской поддержки, дефицит специалистов и техники снижают эффективность применения Abrams.

Полк «Скала» известен агрессивной тактикой. Он первым получил БМП M2 Bradley, а также использует бронетранспортеры M113, САУ M108 и даже мотоциклетные подразделения для прорыва российских позиций.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип