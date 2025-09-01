Два условия, которые изменят мир и завершат войну Герман Обухов

1.09.2025, 14:57

Герман Обухов

Это подействует, и почти мгновенно.

Первое условие достаточно очевидное, хотя и непростое, так как оно зависит от ЗСУ и ГУР, а именно: Когда воздушная тревога в Москве будет звучать ровно столько раз, сколько и в Киеве. Это не значит, что надо бомбить жилые дома и больницы, а надо выводить инфраструктуру Москвы из строя и заставлять жителей столицы страдать без света и воды сутками. Не только рядовым гражданам, но и элите. Киев уже адаптировался к воздушным тревогам и постоянным разрушениям, – генераторы теперь есть едва ли не в каждом кафе и магазинчике, не говоря уже о супермаркетах. В Москве и «конь не валялся» в вопросе гарантированного энергоснабжения. Москвичи менее терпеливый народ, чем российская глубинка, и долго переносить такие неудобства не будут.

Второе условие из сферы политики и неоднократно озвучивалось, однако так и не дошло до умов украинского правительства и президента: Когда в Европе начнут говорить о неонацизме (неофашизме) России на основании 5 доказанных и неоспоримых признаков фашизма. Их можно найти в интернете как на русском, так и на украинском и английском. Пока «первые ласточки» по поводу возрождения нацизма в России появились на государственном телевидении Азербайджана и Литвы, но даже Украина молчит по данному поводу, не говоря уже о Польше или Германии. Что может обсуждать глава ОП Украины с Витковым, если президент Трамп находится совсем в другой реальности? Это как стучаться головой в закрытую дверь. Какие последствия будет для России, если Европа заговорит о неонацизме в России и Европарламент примет резолюцию по данному поводу? Это будет означать прекращение всех экономических отношений с Россией и ее полная изоляция в ЕС. На это отреагируют даже Индия и Китай. Любой бизнес в ЕС, нарушивший эту резолюцию, должен подпадать под суровое финансовое наказание, а страна, игнорирующая данное решение, исключаться из состава ЕС. Это подействует, и почти мгновенно.

Герман Обухов, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com