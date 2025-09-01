Германия удвоит военные расходы 1.09.2025, 15:02

Фридрих Мерц

Куда пойдут миллиарды?

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о масштабном усилении оборонных возможностей страны. Берлин планирует потратить почти €650 млрд в течение пяти лет — более чем вдвое больше текущих расходов — чтобы достичь целевого показателя НАТО в 3,5% ВВП и превратить Бундесвер в сильнейшую армию Европы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Это решение стало реакцией на многолетнюю нехватку средств для обороны. Германия только в 2024 году впервые с 1991 года вышла на уровень 2% ВВП, однако вооруженные силы остаются в кризисе: низкая боеготовность, дефицит 20 тыс. военных, проблемы с техникой и отсутствием беспилотников.

По мнению экспертов, ключевые направления инвестиций должны включать:

Создание мобильной армии и модернизацию бундесвера: закупка F-35, замена устаревших истребителей Tornado, развитие систем ПВО, включая European Sky Shield Initiative.

Развитие беспилотных систем и технологий противодействия дронам, учитывая участившиеся инциденты с БПЛА над военными объектами и инфраструктурой.

Инновации и киберзащита: внедрение ИИ, технологий для космоса, а также усиление оборонной промышленности и цепочек поставок.

Укрепление европейской кооперации и роли Германии в НАТО.

Мерц ставит задачу не только усилить армию, но и изменить стратегическое мышление: «Плохо вооруженная Германия — большая угроза Европе, чем сильная».

Аналитики отмечают, что новая оборонная политика — ответ на агрессию России против Украины и гибридные угрозы в Европе. По их мнению, Германия должна не только тратить деньги, но и обеспечить эффективную реализацию проектов, чтобы доказать союзникам серьезность намерений и закрепить лидерство в оборонной сфере ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com