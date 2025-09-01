Стало известно, как Лукашенко «отжал» «Амкодор» 1.09.2025, 15:10

Из закрытых документов выяснилось, по какой схеме это могли сделать.

Проблемы у компании «Амкодор», как ранее заявлял Лукашенко, начались из-за действий собственника, который не смог платить по долгам.

Как выяснило «Зеркало» из закрытых документов, холдингу выдавали бюджетные займы на огромные суммы по распоряжению самого диктатора. Более того, после национализации спасать компанию чиновники собирались за счет новых льготных кредитов на сотни миллионов рублей. А еще — за счет «прощения» старых долгов, которые она получала из денег налогоплательщиков. Из этих документов также стало известно, по какой схеме государство собиралось «отжать» холдинг.

О каких финансовых проблемах идет речь

Как следует из документов, проблемы холдинга «Амкодор» чиновники начали обсуждать на высшем уровне как минимум в октябре прошлого года. В докладных и отчетах они указывали, что в декабре 2024-го и первом квартале 2025-го организация должна была погасить задолженность в 179,5 млн рублей. При этом холдинг не представил жизнеспособную схему реструктуризации займов и завершения инвестпроектов.

«Состояние холдинга сложное, финансовые возможности ограничены», — доложил правительству замминистра промышленности Алексей Козлов 18 декабря 2024-го. Чиновник уточнил, что у компании нет источников для инвестиций, погашения и обслуживания долгов, и предложил ввести временное внешнее управление в «Амкодор».

Что привело к финансовым трудностям?

В том же декабрьском докладе замминистра промышленности указано, что в 2021-м «в условиях санкционных ограничений» в холдинге развернули масштабную инвестиционную деятельность на общую сумму более 773 млн рублей.

Сделали это для того, чтобы увеличить выпуск продукции и обеспечить импортозамещение. Для этого использовали не собственные средства, а кредитные, в том числе предоставленные за счет бюджета с разрешения Лукашенко и правительства. Год в организации все шло неплохо, но затем начали накапливаться финансовые дисбалансы: кредитные деньги тратились, но доходы от инвестиций и в целом выпуска продукции не росли.

В 2023-м объем производства холдинга упал на 2,5%, экспорта — на 21,2%. При этом чистый убыток составил 514 тыс. рублей, а в 2024-м, по предварительным оценкам, — 95,4 млн рублей.

Как следует из документов, на «Амкодоре» на 1 января этого года висело 176 млн рублей долгов, эти средства он ранее получил по указам Лукашенко. Еще 135 млн — это были займы, выданные по распоряжению правительства и под его гарантии. И только чуть менее 2 млн рублей — это коммерческий кредит от «Технобанка».

При этом уже в 2024-м, когда проблемы были очевидны, «Амкодору» продолжали выдавать бюджетные займы по «секретным» указам Лукашенко. Так, в феврале и апреле того года ему предоставили почти 80 млн рублей такой поддержки.

Как чиновники взялись решать проблему

Посовещавшись 18 декабря 2024 года, власти ввели внешнее управление холдингом и компаниями, которые в него входят. Также чиновники временно перестали взыскивать долги по просроченным бюджетным займам и обязательствам, выданным под гарантии правительства.

Кроме этого, Банк развития продолжил финансировать выпуск и продажу техники холдинга в рамках указов Лукашенко. Тем не менее первый квартал нынешнего года холдинг закончил с чистым минусом в 18,6 млн рублей.

Но это не решило все накопившиеся финансовые проблемы организации. Поэтому чиновники предложили «оптимизировать» структуру и инвестиционные проекты, реструктуризировать долги «Амкодора». А еще — найти источники финансирования для покрытия нехватки оборотных средств, говорится в докладной на имя Романа Головченко (на тот момент премьера), подписанной заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем. Чтобы обеспечить стабильный выпуск продукции и выполнить планы, чиновники предложили выделить в этом году компаниям группы 250 млн рублей льготных кредитов. Эти средства должны были пойти на выплаты зарплат и закупку материалов.

При этом чиновники не стали отказываться от всех инвестиционных проектов. Из 21 запланированного оставили 10. А финансировать их предложили за счет республиканского централизованного инновационного фонда. Это значит, что оплатить их должны были из средств налогоплательщиков, потому что этот фонд получает деньги из бюджета.

В документе, датированном февралем 2025-го, указано, что задолженность по кредитам и займам на всех предприятиях холдинга на начало года была 979,7 млн рублей. Из них самого «Амкодора» — 583 млн, в том числе 366,7 млн — это бюджетные кредиты (среди прочего льготные), которые надо было погасить в 2025 году.

Чиновники предложили списать бюджетный долг на 345 млн рублей и взамен увеличить долю государства в холдинге до 89,78%. Также предлагалось досрочно погасить долг компании по бюджетному займу, передав государству ее акции (задолженность была на 63,9 млн рублей, что больше уставного фонда компании, который составлял 43,55 млн). После такой операции доля государства в «Амкодоре» должна была вырасти почти до 97,2%.

Провернуть эту схему позволяла лазейка в кредитных договорах. По специальному распоряжению «Амкодор» ранее получил 45 млн долларов. И в договоре было указано, что если он не сможет вернуть долг до 1 января 2026 года, то его акции перейдут государству.

Решили ли чиновники реализовать все эти меры по поддержке организации, которую фактически национализировали, неизвестно. Однако 18 августа на совещании Лукашенко и правительства обсуждали проект указа по этой теме. Тогда политик заявил, что документ должен быть таким, чтобы в скором времени не пришлось снова рассчитывать на поддержку со стороны государства.

При этом диктатор заявил тогда, что государство было вынуждено взять в собственность предприятие:

«Поскольку прежние владельцы холдинга честно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств (то есть признали, что долги взяли, вернуть не могут), мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства. Мы же не можем коллектив бросить, это тысячи людей. Самое главное, что эта продукция нам нужна».

Кто владел холдингом «Амкодор» ранее?

До этого основным акционером компании был друг диктатора бизнесмен Александр Шакутин. Ему принадлежало около 76% акций холдинга через компании «Наванеп» и «Спамаш», а также как физическому лицу.

Александр Шакутин владел холдингом «АМКОДОР» более 20 лет. Около 30% всей его продукции идет в Россию. До прихода Шакутина предприятие работало уже около 70 лет и последние десять из них представляло собой частную структуру с небольшой долей государства. Вместе с партнерами из Непала Шакутин постепенно выкупил доли у отдельных акционеров и таким образом получил контрольный пакет «Амкодора».

В 2016 году компания заявляла о пяти тысячах работников. В январе 2024-го в холдинге трудилось около семи тысяч человек. В 2020 году Шакутин попал под санкции ЕС как «кошелек» Лукашенко.

