Ученые раскрыли, обладателям каких имен легче найти работу

  • 1.09.2025, 15:18
  • 1,564
Найдена связь.

Ученые из Канады и США выяснили, как звучание имени влияет на решение работодателя при найме. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

Психологи называют это звуковой символизм — когда отдельные звуки ассоциируются у нас с определеннными чертами и качествами. Например, гладкие и «певучие» имена вроде Лиам или Ноэль чаще воспринимаются как более теплые и уступчивые, а «резкие» имена вроде Тейт или Криста — как энергичные и экстравертные.

Исследователи проверили, как это работает в ситуации найма. Добровольцам показывали вакансии, в которых требовались разные личностные качества — честность, эмоциональность, общительность, доброжелательность, открытость. Затем им предлагали выбрать из двух кандидатов только по имени: одно с «мягкими» сонорными звуками (л, м, н), другое — с «жесткими» согласными (п, т, к).

Оказалось, что в случае «дружелюбных» профессий предпочтение действительно отдавали обладателям более мягких имен. И наоборот — в заданиях, где ценились напористость и экстраверсия, выигрывали «резкие» имена.

Важно, что сами по себе личности людей с такими именами ничем не отличались: реальных статистических связей между звуками имени и чертами характера найдено не было. Речь идет именно о восприятии и стереотипах.

Авторы отмечают, что эффект имени работает только тогда, когда информации о кандидате мало. Как только испытуемым показывали фотографии или видео с реальными ответами кандидата, влияние имени исчезало. Тем не менее ученые полагают, что подобные ассоциации могут становиться еще одним источником скрытой дискриминации на рынке труда, наряду с полом, возрастом или этническими маркерами.

