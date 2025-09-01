«Возникло много вопросов» 1.09.2025, 15:32

Что думают учителя о запрете мобильных телефонов в школах.

Самой обсуждаемой в коллективах педагогов гомельских школ стала тема о запрете мобильных телефонов — в том числе на переменах. Конкретно учителей волнует то, как организовать безопасное хранение устройств, пишет «Флагшток».

«Указ министерство издало, но алгоритм, как это должно происходить, придумай сам», — отмечает один из педагогов.

Учителя объяснили, в чем проблема. Телефоны дети сдают на первом уроке, учитель должен их поместить в безопасное место после первого урока, а в конце дня пойти забрать и раздать телефоны:

«Возникает много вопросов. Не все приходят к первому уроку (например, был в поликлинике, проспал), не все остаются до последнего (заболел, нужно домой по семейным обстоятельствам). Кто идет за его телефоном или он сам идет к директору? Секретарь выдает?»

Педагоги отмечают, что многие ситуации никак не оговорены, и это будет проблемой:

«Предположим, учитель спускается с 3-го этажа с коробкой, в которой 30 телефонов, споткнулась, уронила коробку, телефоны упали, повредились. Кто несет материальную ответственность?»

Указ издан, но условия не созданы, считают педагоги, и говорят, что есть много примеров из других стран — их опыт можно было бы перенять, а не «изобретать велосипед»:

«В США тоже запрещают телефоны, но там есть индивидуальные ячейки, где хранится форма и другие личные вещи, в том числе телефон».

Одна из опытных учителей прокомментировала новшества и отметила, что не во всем согласна с позицией Минобразования:

«Телефоны мешают образовательному процессу непосредственно во время урока, потому что многие учащиеся отвлекаются, особенно менее мотивированные. Кроме того используют телефоны для получения информации и списывают во время проверочных работ. Поэтому разумно приходить, класть телефон в коробку с ячейками до урока, после урока забирать».

Педагог считает, что перемена — это личное пространство ученика, в это время вполне допустимо пользоваться телефоном:

«От этого мы уже никуда не уйдем, пока не создана стационарная система хранения личных вещей. Конечно, на перемене дети должны готовиться к следующему уроку, повторять, но не все это делают, здесь заставить нельзя, да и не получится».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com