«Хозяева ведут себя высокомерно, как будто цари»

Студенты - о поиске съемного жилья в Минске.

Хоть в Минске и строятся новые модные общежития, сотни студентов все еще сталкиваются с одной и той же проблемой: не всем удается получить место. Те, кому повезло меньше, вынуждены искать съемное жилье в Минске, и часто это превращается в настоящее испытание: постоянные отказы, высокие цены и собственники, которые не хотят связываться с учащимися университетов.

«Онлайнер» поговорил с несколькими ребятами, которым пришлось столкнуться с реалиями столичного рынка аренды.

«Звонишь, а хозяева на тебя орут»

Диана учится на журфаке БГУ, и трудности с общежитием у нее начались еще перед 3 курсом.

— Нам не дали место на Петровщине, а распределили на Казинца. Там деревянный пол, страшные обои, общий туалет с мужчинами, душ для всех девочек… Условия так себе.

В феврале студентку переселили на Петровщину, но уже в марте стало известно: в следующем году общежития не будет.

— Моя подруга стала присматривать жилье уже тогда. У нее были истерики: я прихожу, а она лежит и повторяет, что надо искать квартиру. Паника была страшная. Где брать деньги? Жилье в Минске дорогое. Я сама начала поиски только после практики, 26 июля. Подключился наш друг, решили: чем больше людей, тем дешевле.

Естественно, ребята столкнулись с отказами.

— Студентам очень сложно арендовать жилье. Хозяева чаще выбирают молодые пары. А нам отказывают, хотя мы взрослые люди: учимся на четвертом курсе, кто-то из нас уже работает. Почему бы не сдать?

Предложения в нужном ценовом сегменте, по словам девушки, часто были не такими уж привлекательными.

— Помню пустую однушку: пол, потолок, обои — и все. Мебели нет. Цена — 800 рублей. За что? Надо везти мебель, тратиться. За жилье с деревянным полом и обваливающимся потолком просили 1500 рублей. Я бы за такую и 500 не отдала!

После череды отказов Диана и ее подруга решили искать хотя бы комнату. Но и тут все было сложно.

— Звонишь, а хозяева орут: «Девушка, надо звонить за два дня до заселения, а не за месяц»! А я просто хотела забронировать и быть спокойной, что есть где спать.

В итоге студенткам помогли знакомые — нашлась двухкомнатная квартира.

— Парень будет жить в одной комнате, мы с подругой — в другой. Цена — $ 350. И это не «бабушкин» ремонт. В квартире есть все необходимое, даже посуда, подушки, одеяла. Очень комфортно. У меня стипендия — 200 рублей, придется отдавать на аренду. Раньше тратила ее на «хотелки», теперь — на жилье. Остальное добавят родители.

Диана признается: владельцы квартир иногда ведут себя высокомерно.

— Как будто они цари какие-то. Знаю историю: парни арендовали жилье, один раз ушли в универ, не застелив кровать. Пришла без предупреждения хозяйка, устроила скандал и грозилась выселить.

К счастью, с нынешним вариантом ей повезло.

— Мы даже не ездили смотреть, выбрали по фотографиям. Хозяйка оказалась адекватной женщиной, это чувствуется по переписке. На днях будем подписывать договор.

«Обновляли сайты даже по ночам. В итоге обратились в агентство»

Владислав учится на факультете международных отношений БГУ. Этим летом он тоже в числе студентов, которым не досталось общежитие.

— Квартиру искали вместе с другим студентом факультета, начали примерно в середине июня. И уже тогда нам сказали, что будет трудно из-за потока молодых специалистов. Еще одной проблемой было то, что оплату вносить надо было уже с момента заключения договора, а значит, платить пришлось бы за лишние летние месяцы лета, когда реальная необходимость в жилье возникает с сентября. Ну, а наперед почти никто жилье не предлагает.

Поэтому к активным поискам парни приступили только в августе. Их ждали десятки звонков, которые в большинстве случаев заканчивались отказом: «Студентам не сдаем».

Иногда дело все-таки доходило до встреч.

— Мы приезжали, смотрели квартиру, соглашались, а хозяева отвечали: у нас еще будет просмотр, подумаем, кого выбрать. Очевидно, выбирали не нас. Видимо, людям не хотелось сдавать жилье двум парням-студентам. Предпочитали семейные пары или людей с постоянным доходом. А если уж соглашались на студентов, то только на девушек.

Владислав признается: чем дольше длились поиски, тем сильнее накрывало отчаяние.

— Мы реально обновляли сайты каждые 15−30 минут — утром, ночью. Ловили объявления, которые появились две минуты назад, звонили, а линия уже была занята. Один хозяин сказал, что за первый час после публикации ему звонили около 40 раз. Складывалось ощущение, что пробивная способность работает эффективнее человеческой вежливости.

Порой отказы звучали прямо в лицо.

— Однажды мужчина по телефону начал убеждать меня, что мы вдвоем снимем, а жить будет четверо. Будем пить, водить компании. И это при том, что у нас даже вредных привычек нет. Где-то говорили: «Я бы сдала, но муж категорически против». Один раз вообще пообещали связаться через неделю, когда съедут прежние жильцы. Позже я сам написал в мессенджере, оказалось, квартиру уже сдали. Конечно, нас никто не предупредил.

В итоге за две недели до сентября ребята сдались и обратились в агентство. Подписали договор, начали получать варианты.

— Помню, утром только выключил будильник — и сразу звоню по новым квартирам. И тут нам наконец повезло. Долгий разговор, просмотр квартиры — и вот, собственник согласился. Цепляться нужно было за любую возможность.

Жилье оказалось двухкомнатным, за $ 400 в месяц плюс коммунальные платежи и прочие расходы. Квартира во Фрунзенском районе — 10−15 минут пешком до метро.

— Мебель есть, ремонт не новый, но уютный. Я бы сказал, квартира с душой. Все необходимое имеется, и это подкупило. Среди объявлений часто встречались такие, где в комнате только диван (и ничего больше). Здесь же все подготовлено для жизни. Рад, что все-таки удалось найти этот вариант.

«Закралась мыcль, что придется ночевать на вокзале»

Валерия — тоже студентка 4-го курса факультета журналистики. Все еще стоит в очереди на общежитие, но «квартирный вопрос» уже решила. Правда, ей тоже было непросто.

— Начала поиски в середине августа. В первые два-три дня если и удавалось найти выгодное предложение, то его буквально в течение часа уже разбирали. Договориться забронировать или попридержать место было почти невозможно. На просьбу отвечали: «Кто быстрее, тому и достанется». А расстояния иногда большие, приехать быстро в тот же день не всегда реально. Да и смысл ехать, если квартира исчезает за час?

Отказы звучали и более резко: некоторые владельцы, как только узнавали, что девушка — студентка, даже не хотели слушать и прерывали разговор.

Неделя безуспешных поисков уже начала вызывать у Валерии стресс.

— Становилось тревожно за свое будущее. В Минске у меня нет родственников, даже дальних, и пожить не у кого. В какой-то момент закралась неприятная мысль, что придется ночевать на вокзале или прямо на факультете.

К поиску подключились и родные: мониторили сайты, группы в соцсетях. В итоге после десятков просмотренных вариантов удалось найти подходящий: комнату в трешке.

— Я не стала терять время и сразу ухватилась за возможность. К счастью, хозяйка пошла нам навстречу, согласилась подождать и никому не отдавать комнату.

Теперь Валерия будет жить вместе с хозяйкой квартиры.

— Состояние комнаты удовлетворительное, сама она теплая — это важно осенью. Мебель есть. Район — Серебрянка, до метро нужно ехать на автобусе.

Цена вопроса — около $ 150 в месяц плюс коммунальные платежи.

