закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте спасают озеро

2
  • 1.09.2025, 16:14
  • 2,022
В Бресте спасают озеро

В этом участвуют машины МЧС и гидроциклы.

В Бресте на набережной заметили машину МЧС, которая поливала озеро Вычулки. Позже по водной поверхности начали активно кататься на гидроциклах. Оказалось, что все это сделано с одной целью — не допустить гибель обитающей в воде рыбы.

По словам специалистов, мероприятия нужны для насыщения воды кислородом (аэрации). Именно для этого используют технику и оборудование Брестского городского управления МЧС, Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира, а также жилищно-коммунальной службы.

В эти выходные выложили кадры еще и с гидроциклами, рассекающими на Вычулках.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип