В Бресте спасают озеро

В этом участвуют машины МЧС и гидроциклы.

В Бресте на набережной заметили машину МЧС, которая поливала озеро Вычулки. Позже по водной поверхности начали активно кататься на гидроциклах. Оказалось, что все это сделано с одной целью — не допустить гибель обитающей в воде рыбы.

По словам специалистов, мероприятия нужны для насыщения воды кислородом (аэрации). Именно для этого используют технику и оборудование Брестского городского управления МЧС, Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира, а также жилищно-коммунальной службы.

В эти выходные выложили кадры еще и с гидроциклами, рассекающими на Вычулках.

