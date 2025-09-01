В Бресте спасают озеро

В Бресте спасают озеро2
- 1.09.2025, 16:14
В этом участвуют машины МЧС и гидроциклы.
В Бресте на набережной заметили машину МЧС, которая поливала озеро Вычулки. Позже по водной поверхности начали активно кататься на гидроциклах. Оказалось, что все это сделано с одной целью — не допустить гибель обитающей в воде рыбы.
По словам специалистов, мероприятия нужны для насыщения воды кислородом (аэрации). Именно для этого используют технику и оборудование Брестского городского управления МЧС, Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира, а также жилищно-коммунальной службы.
В эти выходные выложили кадры еще и с гидроциклами, рассекающими на Вычулках.