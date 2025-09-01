закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 16:57
Мерц раскрыл, к чему готовится Германия

  • 1.09.2025, 16:18
Мерц раскрыл, к чему готовится Германия
Фридрих Мерц

Лучшая гарантия безопасности для Украины — это усиление армии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовится к длительному конфликт в Украине и подчеркнул, что прекращение огня не должно означать капитуляцию Киева, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Я готовлюсь к тому, что эта война может затянуться надолго. Дипломатия — «это не переключение рубильника», а длительный процесс», — сказал он.

Мерц выразил сомнения в том, что мирная инициатива президента США Дональда Трампа принесет результаты. При этом он подчеркнул, что Вашингтон должен продолжать сотрудничество с Европой для решения конфликта.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины после возможного соглашения, канцлер заявил, что приоритетом остается усиление украинской армии: «Нужно обеспечить ее способность защищать страну в долгосрочной перспективе».

Что касается возможного участия Германии в миротворческой миссии, Мерц отметил, что любое размещение войск требует одобрения Бундестага, но не уточнил, поддерживает ли он этот шаг.

Мерц также связал сохранение НАТО с решением Берлина изменить долговые правила ради инвестиций в оборону. «Если бы мы не изменили конституцию и не разрешили Германии тратить 3,5% на оборону плюс 1,5% на инфраструктуру, НАТО, вероятно, распалось бы в июне», — заявил он, напомнив, что этот вопрос обсуждался на саммите альянса в Гааге.

