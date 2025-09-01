«Цены на фрукты «озверели» 1.09.2025, 16:29

Белорусы спорят из-за стоимости овощей и фруктов.

Белoрусы в TikTok обсуждают цены на овощи и фрукты. Одни дискутируют по поводу запаса овощей на зиму почти на 300 рублей, другие возмущаются «озверевшими» ценами на фрукты в магазинах. В комментариях — разброс мнений: от советов покупать на рынке до горьких признаний, что за все лето смогли позволить детям лишь килограмм клубники, пишет «Зеркало».

Овощи «на зиму» обошлись почти в 300 рублей

Белoрус показал, сколько заплатил за запас овощей «на зиму» на семью из трех человек и на закатки. По его словам, он приобрел четыре тридцатикилограммовых мешка картошки. Они обошлись в 72 рубля.

Также мужчина купил по большому мешку моркови и свеклы, за которые отдал 21 и 14 рублей соответственно. Еще 24 рубля он заплатил за лук, а за капусту — 18 рублей. В 40 рублей обошелся мех чеснока.

Автор ролика также взял для консервации по ящику перцев, томатов и огурцов, отдав за них 28, 34 и 30 рублей соответственно. 18 рублей стоил «набор для закаток», в котором на видео можно рассмотреть укроп.

Всего такой запас овощей, по словам автора ролика, стоил 299 рублей.

В комментариях кто-то изумлялся, что семья берет только четыре мешка картошки. А некоторых приятно удивили цены:

«В Солигорске лук стоит 2 рубля, помидоры — 3−5 рублей за килограмм. На 300 рублей не закупишься, все дорого».

«Нормальный набор продуктов. Но нытики затариваться не любят. Они ходят каждый день в магазин, а потом ноют в TikTok, что все к весне дорожает».

«Где это все хранить, чтоб не сгнило?»

Цены на фрукты «озверели»

Другой белoрус снял, сколько стоят некоторые фрукты в сети «Гиппо». Например, груши там продают по 15,17 и 20,45 рубля за килограмм. Автор ролика удивился, что «цены озверели».

Видео собрало 227 комментариев. В них многие тоже удивлены такой стоимостью фруктов. Но были и те, кто настаивал, что и не нужны им эти «заморские» продукты.

«Конечно, в конце лета яблоки в Беларуси по 5−6 рублей, даже нет слов для комментария».

«Не знаю, сколько сейчас надо зарабатывать, чтобы покупать фрукты. За все лето смогла купить детям один раз 1 кг клубники, 1 кг нектаринов. И все. А, ну иногда бананы на уценке».

«Я в магазине фрукты не покупаю, сейчас на рынках полно белoрусских фруктов».

«А я у деда на рынке покупаю. Вкусные, свежие, по 3 рубля за кг. Поэтому мне все равно, почем яблоки в магазинах».

«Нормальные цены, если ориентироваться на зарплаты, о которых нам говорят с экрана телевизора. А если серьезно, то про это без отборного мата не скажешь ни одного слова».

«Откуда они берут такие цены? Я так и не покупала яблоки весь год, теперь еще дороже».

«Покупаем сезонные фрукты, овощи, ягоды. Много друзей, у которых есть дачи, угощают. Не вижу никакой проблемы, если не съем заморский фрукт или овощ».

