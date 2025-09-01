закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 16:58
В Боснии водители грузовиков блокируют движение товаров по стране

  • 1.09.2025, 16:43
В знак протеста.

В Боснии и Герцеговине водители грузовиков в понедельник заблокировали движение всех товаров в стране из-за того, что, по их словам, правительство не поддержало транспортный сектор.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters.

Около 600 грузовиков были припаркованы возле грузовых таможенных терминалов в нескольких городах, включая столицу Сараево, а также у границ с Хорватией и Сербией.

Пассажирское движение не было заблокировано, но замедлилось, сообщил боснийский автомобильный клуб BIHAMK.

Logistika, организация, представляющая 47 тысяч работников транспортного сектора, организовала протесты под лозунгом "Хватит" после того, как многомесячные переговоры с многочисленными органами власти Боснии не дали никаких результатов.

«Наши цепи поставок были остановлены по всей стране», – заявил на пресс-конференции Велимир Пеулич, главный координатор Logistika.

Logistika, объединяющая 600 компаний, требует от центрального правительства устранить административные барьеры и чрезмерные налоги, которые, по ее словам, угрожают выживанию сектора стоимостью 4,7 миллиарда евро.

Одной из ключевых проблем является установленный Европейским Союзом 90-дневный лимит времени, в течение которого боснийские водители грузовиков могут находиться на территории Евросоюза, не выезжая из него, из 180 дней, разрешенных в год.

По словам Пеулича, это заставило многие компании перерегистрироваться в соседних странах-членах ЕС – Хорватии и Словении, а многих боснийских водителей покинуть свою страну.

- Прекратите арестовывать нас в ЕС, – сказал он, добавив, что 48 боснийских водителей были задержаны по всему ЕС за превышение 90-дневного лимита, хотя они только выполняли свою работу.

Водители грузовиков также требуют возвращения акцизных налогов на нефть и сокращения пограничных процедур, а также большей цифровизации, которая бы сократила бюрократическую волокиту и длинные очереди.

Министерство связи и транспорта Боснии заявило, что начало работу над устранением некоторых административных барьеров и процедур и что она должна быть завершена к следующему месяцу.

Пеулич заявил, что переговоры с правительством будут продолжаться, как и протесты.

