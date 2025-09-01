Банки снова вводят изменения по переводам денег
- 1.09.2025, 16:49
Запущен новые сервис переводов.
«Беларусбанк» и платежная система UnionPay запустили сервис переводов MoneyExpress. Тем временем «Сбер Банк» ввел новшество по денежным отправлениям в Россию по номеру телефона.
С 1 сентября держателям карточек UnionPay «Беларусбанка» доступна отправка денежных переводов MoneyExpress в долларах в Китай. Сделать это можно через сайт банка.
«Операции выполняются в режиме онлайн без необходимости посещения отделения», — уточнили в «Беларусбанке».
Тем временем «Сбер Банк» до 10 сентября отменил комиссию за переводы в Россию по номеру телефона. «Теперь поддержать родных и друзей еще проще: достаточно знать номер телефона получателя и — деньги мгновенно зачислятся», — отмечает финучреждение.
Напомним, ранее некоторые другие банки также объявили новшества по переводам денег. К примеру, «Альфа-Банк» анонсировал, что с 1 октября введет за зачисление средств на текущий счет: в белорусских рублях из иностранных банков-нерезидентов, а также в российских рублях из других белорусских и зарубежных финучреждений. Сбор составит 1% от суммы.