закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банки снова вводят изменения по переводам денег

  • 1.09.2025, 16:49
Банки снова вводят изменения по переводам денег

Запущен новые сервис переводов.

«Беларусбанк» и платежная система UnionPay запустили сервис переводов MoneyExpress. Тем временем «Сбер Банк» ввел новшество по денежным отправлениям в Россию по номеру телефона.

С 1 сентября держателям карточек UnionPay «Беларусбанка» доступна отправка денежных переводов MoneyExpress в долларах в Китай. Сделать это можно через сайт банка.

«Операции выполняются в режиме онлайн без необходимости посещения отделения», — уточнили в «Беларусбанке».

Тем временем «Сбер Банк» до 10 сентября отменил комиссию за переводы в Россию по номеру телефона. «Теперь поддержать родных и друзей еще проще: достаточно знать номер телефона получателя и — деньги мгновенно зачислятся», — отмечает финучреждение.

Напомним, ранее некоторые другие банки также объявили новшества по переводам денег. К примеру, «Альфа-Банк» анонсировал, что с 1 октября введет за зачисление средств на текущий счет: в белорусских рублях из иностранных банков-нерезидентов, а также в российских рублях из других белорусских и зарубежных финучреждений. Сбор составит 1% от суммы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип