Банки снова вводят изменения по переводам денег 1.09.2025, 16:49

Запущен новые сервис переводов.

«Беларусбанк» и платежная система UnionPay запустили сервис переводов MoneyExpress. Тем временем «Сбер Банк» ввел новшество по денежным отправлениям в Россию по номеру телефона.

С 1 сентября держателям карточек UnionPay «Беларусбанка» доступна отправка денежных переводов MoneyExpress в долларах в Китай. Сделать это можно через сайт банка.

«Операции выполняются в режиме онлайн без необходимости посещения отделения», — уточнили в «Беларусбанке».

Тем временем «Сбер Банк» до 10 сентября отменил комиссию за переводы в Россию по номеру телефона. «Теперь поддержать родных и друзей еще проще: достаточно знать номер телефона получателя и — деньги мгновенно зачислятся», — отмечает финучреждение.

Напомним, ранее некоторые другие банки также объявили новшества по переводам денег. К примеру, «Альфа-Банк» анонсировал, что с 1 октября введет за зачисление средств на текущий счет: в белорусских рублях из иностранных банков-нерезидентов, а также в российских рублях из других белорусских и зарубежных финучреждений. Сбор составит 1% от суммы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com