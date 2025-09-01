закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 16:58
Ричард Гир отпраздновал 76-летие

  • 1.09.2025, 16:51
Ричард Гир отпраздновал 76-летие
Ричард Гир

Легендарный актер ведет спокойную жизнь и отдает приоритет семье.

Звезда культовых фильмов «Красотка» и «Сбежавшая невеста» Ричард Гир отметил 31 августа 76-й день рождения. Сегодня актер ведет спокойную и уединенную жизнь, отдавая приоритет семье, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

С 2018-го года Гир женат на испанской гражданской активистке Алехандре Сильве. Они были знакомы долгие годы, прежде чем их дружба переросла в роман в 2014 году. Сперва пара жила на расстоянии, но позже Алехандра переехала в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к актеру.

У супругов двое общих детей — сыновья Александр (5 лет) и Джеймс (4 года). У Гира также есть старший сын Гомер Джеймс (25 лет) от брака с американской актрисой Кэри Лоуэлл, а у Алехандры — сын Альберт от предыдущих отношений.

Алехандра написала супругу трогательное поздравление:

«Поздравляю замечательного папу, о котором только могут мечтать четверо мальчиков. Твое бесконечное терпение, любовь и преданность — это чудо. Спасибо, что ты всегда рядом, делаешь каждый момент нашей жизни особенным».

