По гарантиям безопасности для Украины есть четкая дорожная карта 1.09.2025, 17:20

Об этом заявила Еврокомиссия.

Страны-партнеры Украины составили четкую дорожную карту по вопросу предоставления гарантий безопасности.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

У Подесты попросили прокомментировать заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что партнеры Украины составили «довольно точные планы» об отправке солдат в Украину в рамках гарантий безопасности.

Она отметила, что представители ЕК участвуют в технических переговорах, а фон дер Ляйен поддерживает контакты с лидерами.

- Таким образом, это позиция президента (Еврокомиссии - ред.), сформированная на основе информации, которую она получает в ходе обсуждений с лидерами, а также при взаимодействии на техническом уровне, что формируется определенный план. Существует четкая дорожная карта, как она сказала, по созданию этих гарантий безопасности, - рассказала Подеста.

При этом она напомнила заявление фон дер Ляйен о том, что на прошлой неделе «коалиция решительных» выработала «достаточно точный план».

