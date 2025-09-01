Стало известно, где в Минске может появиться еще одна «алмазная» развязка 1.09.2025, 17:28

Ее ключевой особенностью является временная смена сторонности движения.

В Минске могут появиться ещё несколько «алмазных» развязок. Одна из них — на «наболевшем» участке в Уручье. Об этом, как о скорых планах, сообщило государственное агентство «Минск-Новости».

По информации издания, одним из первых на очереди для строительства подобной развязки стоит пересечение проспекта Независимости с выездами на улицы Руссиянова и Шафарнянская.

Напомним, первый в Беларуси объект такого типа открыли в конце лета на пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина. Как объяснял замначальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, главная цель такой схемы — увеличить пропускную способность левых поворотов, разводя их со встречным направлением.

Но в первые дни после открытия развязки у водителей возникло немало вопросов.

Ключевой особенностью «алмазной» развязки является временная смена сторонности движения. При проезде под путепроводом автомобили на короткое время перестраиваются на левую сторону. И получается, что при левом повороте машинам не нужно пересекать встречный поток — они просто плавно съезжают с «левостороннего» участка налево.

Несмотря на предупреждающие знаки и разметку, в первые дни после открытия на развязке произошло как минимум одно ДТП, попавшее на видео.

