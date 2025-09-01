закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, где в Минске может появиться еще одна «алмазная» развязка

  • 1.09.2025, 17:28
Стало известно, где в Минске может появиться еще одна «алмазная» развязка

Ее ключевой особенностью является временная смена сторонности движения.

В Минске могут появиться ещё несколько «алмазных» развязок. Одна из них — на «наболевшем» участке в Уручье. Об этом, как о скорых планах, сообщило государственное агентство «Минск-Новости».

По информации издания, одним из первых на очереди для строительства подобной развязки стоит пересечение проспекта Независимости с выездами на улицы Руссиянова и Шафарнянская.

Напомним, первый в Беларуси объект такого типа открыли в конце лета на пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина. Как объяснял замначальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, главная цель такой схемы — увеличить пропускную способность левых поворотов, разводя их со встречным направлением.

Но в первые дни после открытия развязки у водителей возникло немало вопросов.

Ключевой особенностью «алмазной» развязки является временная смена сторонности движения. При проезде под путепроводом автомобили на короткое время перестраиваются на левую сторону. И получается, что при левом повороте машинам не нужно пересекать встречный поток — они просто плавно съезжают с «левостороннего» участка налево.

Несмотря на предупреждающие знаки и разметку, в первые дни после открытия на развязке произошло как минимум одно ДТП, попавшее на видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип