Стало известно, где в Минске может появиться еще одна «алмазная» развязка
- 1.09.2025, 17:28
Ее ключевой особенностью является временная смена сторонности движения.
В Минске могут появиться ещё несколько «алмазных» развязок. Одна из них — на «наболевшем» участке в Уручье. Об этом, как о скорых планах, сообщило государственное агентство «Минск-Новости».
По информации издания, одним из первых на очереди для строительства подобной развязки стоит пересечение проспекта Независимости с выездами на улицы Руссиянова и Шафарнянская.
Напомним, первый в Беларуси объект такого типа открыли в конце лета на пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина. Как объяснял замначальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, главная цель такой схемы — увеличить пропускную способность левых поворотов, разводя их со встречным направлением.
Но в первые дни после открытия развязки у водителей возникло немало вопросов.
Ключевой особенностью «алмазной» развязки является временная смена сторонности движения. При проезде под путепроводом автомобили на короткое время перестраиваются на левую сторону. И получается, что при левом повороте машинам не нужно пересекать встречный поток — они просто плавно съезжают с «левостороннего» участка налево.
Несмотря на предупреждающие знаки и разметку, в первые дни после открытия на развязке произошло как минимум одно ДТП, попавшее на видео.