«Путин живет фантазиями» 1.09.2025, 17:37

1,742

Россия имитирует величие планетарного масштаба, оставаясь сырьевым придатком Китая.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины раскритиковали российские иллюзии о статусе РФ как равноправного партнера великих держав после визита Путина на саммит в Китае. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает FREEДOM со ссылкой на Telegram руководителя Центра Андрея Коваленко.

По его словам, Россия не может быть на равных с теми, благодаря кому существует.

«Очень весело читать российских пропагандистов, которые считают, что Путин с Си и Моди «на равных». Не может сырьевой придаток и «инструмент» для ослабления Запада быть на равных с теми, благодаря кому существует», — считает Коваленко.

Он отметил, что Путин живет фантазиями о возрождении империи, тогда как лидеры глобального Юга знают, что этого никогда не произойдет.

- Уровень РФ — потеря Центральной Азии, влияния на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, невозможность защитить собственную территорию. Но сырьевой придаток имитирует величие планетарного масштаба. Особенно весело представлять, что думает Си о России, когда знаешь уровень геополитического планирования Китая. Слабая Россия всегда была выгодна Пекину. О слабой Москве они мечтали еще во времена СССР, когда сами были далеки от нынешнего уровня развития, — подчеркнул Андрей Коваленко.

