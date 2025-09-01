Макрон проведет встречу союзников для обсуждения гарантий безопасности Украины 2 1.09.2025, 17:38

Пока неизвестно, будут ли участвовать США.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет саммит ключевых союзников Украины для продолжения переговоров о гарантиях безопасности, пишет Bloomberg. Поводом стало то, что Россия продолжает обстрелы территории Украины.

Во встрече «коалиции желающих» лично примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд лидеров подключатся в онлайн-формате. Накануне министры обороны проведут виртуальную встречу, уточнили во французском Минобороны.

Пока неизвестно, будет ли участвовать США и на каком уровне. Последний раз тема гарантий безопасности обсуждалась 18 августа на саммите европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Тогда Трамп поддержал идею гарантий для Украины, что подтолкнуло союзников к проработке возможных формата и условий.

Франция, Великобритания и другие партнеры стремятся создать военную коалицию для защиты Украины и сдерживания возможных новых атак России. США рассматривают возможность предоставления воздушной и разведывательной поддержки в случае формирования такой поствоенной силы.

Кроме того, европейские лидеры настаивают на усилении санкций против России на фоне недовольства тем, что Вашингтон не оказывает более жесткого давления на Путина. Двухнедельный срок ультиматума, выдвинутого президентом США, близок к завершению, но продвижения к миру нет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью ZDF, что надеется на перемирие, но готовится к затяжному конфликту: «Я внутренне готовлюсь к тому, что эта война может продолжаться долго».

