закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Может ли страна быть слишком богатой?

  • 1.09.2025, 17:52
  • 1,462
Bloomberg: Может ли страна быть слишком богатой?

Ответ можно найти в Норвегии.

Норвегия - одна из самых богатых стран мира благодаря нефтяным доходам и фонду национального благосостояния. Теперь страна сталкивается с новыми экономическими вызовами. Фонд национального благосостояния страны оценивается примерно в $2 трлн. Он обеспечивает высокий уровень жизни для граждан, однако эксперты предупреждают о негативных последствиях чрезмерной зависимости экономики от нефтяных доходов, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

За последние годы уровень заболеваемости среди норвежцев вырос, что увеличивает расходы на здравоохранение. Среднее количество больничных дней на работника составляет 27,5 — это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Одновременно результаты школьников ухудшились: баллы 15-летних по математике, естественным наукам и чтению опустились ниже среднего уровня по ОЭСР, несмотря на одни из самых высоких расходов на образование — около $20 000 на учащегося в год.

Экономические показатели растут медленнее, чем в других богатых странах, особенно в ключевых секторах, таких как промышленность и технологии. Инвестиции в исследования и разработки снижаются, а количество начальных раундов финансирования стартапов достигло рекордно низкого уровня.

Высокий уровень социальных выплат также влияет на экономическую активность: пособия по болезни и инвалидности составляют около 8% ВВП, при этом выплаты полностью покрываются государством до 12 месяцев.

Нефтегазовая отрасль по-прежнему составляет 21% ВВП и обеспечивает работу для 10% частного сектора. Однако долгосрочная зависимость от углеводородов создает риски для экономики, особенно в переходный период, когда нефтяные доходы начнут сокращаться.

Эксперты отмечают, что Норвегия демонстрирует как преимущества эффективного управления ресурсами, так и потенциальные угрозы избыточного богатства — от снижения производительности до замедления инновационного развития и роста социальной нагрузки на экономику.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип