Bloomberg: Может ли страна быть слишком богатой?

1,462

Ответ можно найти в Норвегии.

Норвегия - одна из самых богатых стран мира благодаря нефтяным доходам и фонду национального благосостояния. Теперь страна сталкивается с новыми экономическими вызовами. Фонд национального благосостояния страны оценивается примерно в $2 трлн. Он обеспечивает высокий уровень жизни для граждан, однако эксперты предупреждают о негативных последствиях чрезмерной зависимости экономики от нефтяных доходов, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

За последние годы уровень заболеваемости среди норвежцев вырос, что увеличивает расходы на здравоохранение. Среднее количество больничных дней на работника составляет 27,5 — это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Одновременно результаты школьников ухудшились: баллы 15-летних по математике, естественным наукам и чтению опустились ниже среднего уровня по ОЭСР, несмотря на одни из самых высоких расходов на образование — около $20 000 на учащегося в год.

Экономические показатели растут медленнее, чем в других богатых странах, особенно в ключевых секторах, таких как промышленность и технологии. Инвестиции в исследования и разработки снижаются, а количество начальных раундов финансирования стартапов достигло рекордно низкого уровня.

Высокий уровень социальных выплат также влияет на экономическую активность: пособия по болезни и инвалидности составляют около 8% ВВП, при этом выплаты полностью покрываются государством до 12 месяцев.

Нефтегазовая отрасль по-прежнему составляет 21% ВВП и обеспечивает работу для 10% частного сектора. Однако долгосрочная зависимость от углеводородов создает риски для экономики, особенно в переходный период, когда нефтяные доходы начнут сокращаться.

Эксперты отмечают, что Норвегия демонстрирует как преимущества эффективного управления ресурсами, так и потенциальные угрозы избыточного богатства — от снижения производительности до замедления инновационного развития и роста социальной нагрузки на экономику.

