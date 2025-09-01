закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 18:42
В Беларуси ввели новшества на рынке труда

  • 1.09.2025, 18:13
  • 1,316
В Беларуси ввели новшества на рынке труда

Подробности.

В Беларуси ввели несколько новшеств, которые касаются рынка труда. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

Новшество по охране труда

Минтруда утвердило правила по охране труда при проведении полиграфических работ, которые связаны с изготовлением газет, журналов, книг, бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты и некоторой другой продукции. Новшество вступил в силу с 1 октября этого года.

«Предусмотрено, что для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работающие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в установленном законодательством порядке», — сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Изменение по обучению работников

Минтруда также установило схему возмещения нанимателями затрат на переподготовку или повышение квалификации некоторых работников. Так, если сотрудник был уволен из-за сокращения штата или численности, и он до этого прошел обучение через центры занятости, работодатель обязан возместить эти расходы государству.

Среди прочего нанимателю нужно выплатить за стоимость обучения, проживания, а также покрыть расходы на проезд до места учебы.

