В Беларуси ввели новшества на рынке труда
- 1.09.2025, 18:13
В Беларуси ввели несколько новшеств, которые касаются рынка труда. «Зеркало» составило подборку таких изменений.
Новшество по охране труда
Минтруда утвердило правила по охране труда при проведении полиграфических работ, которые связаны с изготовлением газет, журналов, книг, бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты и некоторой другой продукции. Новшество вступил в силу с 1 октября этого года.
«Предусмотрено, что для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работающие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в установленном законодательством порядке», — сообщается на национальном правовом интернет-портале.
Изменение по обучению работников
Минтруда также установило схему возмещения нанимателями затрат на переподготовку или повышение квалификации некоторых работников. Так, если сотрудник был уволен из-за сокращения штата или численности, и он до этого прошел обучение через центры занятости, работодатель обязан возместить эти расходы государству.
Среди прочего нанимателю нужно выплатить за стоимость обучения, проживания, а также покрыть расходы на проезд до места учебы.