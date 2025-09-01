В Беларуси ввели новшества на рынке труда 1.09.2025, 18:13

1,316

Подробности.

В Беларуси ввели несколько новшеств, которые касаются рынка труда. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

Новшество по охране труда

Минтруда утвердило правила по охране труда при проведении полиграфических работ, которые связаны с изготовлением газет, журналов, книг, бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты и некоторой другой продукции. Новшество вступил в силу с 1 октября этого года.

«Предусмотрено, что для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работающие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в установленном законодательством порядке», — сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Изменение по обучению работников

Минтруда также установило схему возмещения нанимателями затрат на переподготовку или повышение квалификации некоторых работников. Так, если сотрудник был уволен из-за сокращения штата или численности, и он до этого прошел обучение через центры занятости, работодатель обязан возместить эти расходы государству.

Среди прочего нанимателю нужно выплатить за стоимость обучения, проживания, а также покрыть расходы на проезд до места учебы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com