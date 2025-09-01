Кремль опроверг заявление Трампа о будущем трехстороннем саммите с участием Путина и Зеленского 2 1.09.2025, 18:14

Договоренности о такой встрече не было.

Проведение трехсторонней встречи между американским лидером Дональдом Трампом, его российским коллегой Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не обсуждалось в ходе российско-американских переговоров на Аляске (США) и телефонных разговоров между Путиным и Трампом. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос сотрудника кремлевского пула Павла Зарубина, передает «Агентство».

— Пока то, что транслируется в прессе, — это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было.

По словам Ушакова, идея повышения уровня делегаций на переговорах Москвы и Киева «обсуждалась в ходе телефонного разговора [Путина и Трампа], затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже».

— Но американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями, — сказал Ушаков.

После переговоров с Зеленским в Белом доме, последовавшей за саммитом на Аляске, Трамп написал на своей странице в соцсети TruthSocial, что «позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет определено».

«После этого будет трехсторонняя встреча, в которой примут участие оба президента [Путин и Зеленский] и я», — писал Трамп.

Из последовавших позднее разъяснений министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова стало понятно, что двустороння встреча между Путиным и Зеленским едва ли состоится.

30 августа это признал и Трамп в интервью изданию Daily Caller.

«Трехсторонняя [встреча] состоится. Двусторонняя — не знаю, но трехсторонняя будет. Знаете, иногда люди к этому не готовы, — сказал американский президент и добавил. — У вас есть ребенок, и есть другой ребенок на площадке, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками, машут и машут, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они сами будут рады остановиться, понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем вы сможете их остановить. Но это длится уже долго. Много людей погибли».

