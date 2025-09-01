Соболенко стала четвертьфиналисткой US Open 1.09.2025, 18:27

Первая ракетка мира в 12-й раз подряд вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема».

Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата США.

Прошедшей ночью действующая победительница US Open в матче 1/8 финала победила в двух партиях представительницу Испании Кристину Букшу (95-й номер мирового рейтинга) - 6:1, 6:4.

В первом раунде Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108) - 7:5, 6:1, затем выиграла у российской теннисистки Полины Кудерметовой (67) - 7:6 (7:4), 6:2, а потом победила канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (30) - 6:3, 7:6 (7:2).

145-й по счету US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составляет рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн. Год назад победительницей американского чемпионата стала Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке Джессику Пегулу - 7:5, 7:5.

