В Бресте машины МЧС поливают озеро 1.09.2025, 18:32

Фотофакт.

Жители Бреста заметили на набережной машину МЧС, которая поливает озеро Вычулки. Также по этому озеру активно ездили гидроциклы, пишет «Еврорадио».

Оказалось, что все это делается с одной целью — не допустить гибель рыбы, живущей в озере. Эти меры принимаются для насыщения воды кислородом (аэрацией).

Городские власти заявляют, что ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб.

«Экологи отмечают рост уровня кислорода. Совместная работа служб и общественности приносит плоды. Работы продолжатся до стабилизации», — говорится в телеграм-канале Брестского городского исполкома.

После завершения всех работ по аэрации планируется перейти к комплексному восстановлению экосистемы озера.

