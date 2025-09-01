закрыть
В Бресте машины МЧС поливают озеро

  • 1.09.2025, 18:32
В Бресте машины МЧС поливают озеро

Фотофакт.

Жители Бреста заметили на набережной машину МЧС, которая поливает озеро Вычулки. Также по этому озеру активно ездили гидроциклы, пишет «Еврорадио».

Оказалось, что все это делается с одной целью — не допустить гибель рыбы, живущей в озере. Эти меры принимаются для насыщения воды кислородом (аэрацией).

Городские власти заявляют, что ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб.

«Экологи отмечают рост уровня кислорода. Совместная работа служб и общественности приносит плоды. Работы продолжатся до стабилизации», — говорится в телеграм-канале Брестского городского исполкома.

После завершения всех работ по аэрации планируется перейти к комплексному восстановлению экосистемы озера.

