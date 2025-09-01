В Бресте машины МЧС поливают озеро
- 1.09.2025, 18:32
Фотофакт.
Жители Бреста заметили на набережной машину МЧС, которая поливает озеро Вычулки. Также по этому озеру активно ездили гидроциклы, пишет «Еврорадио».
Оказалось, что все это делается с одной целью — не допустить гибель рыбы, живущей в озере. Эти меры принимаются для насыщения воды кислородом (аэрацией).
Городские власти заявляют, что ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб.
«Экологи отмечают рост уровня кислорода. Совместная работа служб и общественности приносит плоды. Работы продолжатся до стабилизации», — говорится в телеграм-канале Брестского городского исполкома.
После завершения всех работ по аэрации планируется перейти к комплексному восстановлению экосистемы озера.