Сырский назвал потери российских оккупантов за август

Сырский назвал потери российских оккупантов за август2
- 1.09.2025, 18:40
- 2,402
Цифры шокируют.
Только за август потери среди военных российской армии составляют в живой силе 28 790 человек.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны.
Только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек», - написал он.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за профессионализм.