закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский назвал потери российских оккупантов за август

2
  • 1.09.2025, 18:40
  • 2,402
Сырский назвал потери российских оккупантов за август

Цифры шокируют.

Только за август потери среди военных российской армии составляют в живой силе 28 790 человек.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны.

Только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек», - написал он.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за профессионализм.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип