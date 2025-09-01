Сырский назвал потери российских оккупантов за август 2 1.09.2025, 18:40

2,402

Цифры шокируют.

Только за август потери среди военных российской армии составляют в живой силе 28 790 человек.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны.

Только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек», - написал он.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за профессионализм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com