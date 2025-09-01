Как остров в Карибском море зарабатывает миллионы на доменном имени .ai 1.09.2025, 19:08

Крошечной стране повезло с названием.

В 1980-е, когда интернет только начал развиваться, каждая страна получила свое собственное доменное имя, по которому ее можно отличать в новом виртуальном мире. США получили домен .us, Великобритания — .uk, а крошечной территории Ангилья в Карибском бассейне досталось имя .ai, которое в то время не имело какого-то особого значения, пишет ВВС.

Но теперь, на фоне бурного развития искусственного интеллекта, который по-английски называется AI (artificial intelligence), оказалось, что для Ангильи этот домен стал настоящим джекпотом. Все больше компаний и частных лиц платят ее властям за использование доменного имени .ai.

Один из таких людей, американский предприниматель Дхармеш Шах, как сообщалось, потратил в этом году на покупку красивого веб-адреса you.ai (на русский это можно перевести как «ты.ии») 700 тысяч долларов.

В интервью Би-би-си Шах рассказал, что купил адрес, потому что ему в голову «пришла идея произвести ИИ-продукт, который позволит людям создавать цифровую версию их самих». Этот клон мог бы позволить пользователям «выполнять определенные задачи от их имени».

По данным сервиса, отслеживающего регистрацию доменных имен, число вебсайтов с адресом .ai за последние пять лет выросло вдесятеро, а за последний год — удвоилось.

Теперь крошечной территории с населением всего около 16 тысяч человек предстоит понять, каким образом эффективно использовать свою удачу с названием и сделать ее стабильным источником дохода в будущем.

Главная статья дохода для экономики Ангильи — так же, как для других небольших островов в Карибском бассейне, — это туризм. В последнее время сюда приезжают самые обеспеченные туристы, в особенности из США.

Как сообщает местное статистическое ведомство, в прошлом году карибский остров посетило 111,6 тысячи туристов — рекордный показатель.

Однако каждую осень Ангилья страдает от ураганов — и это значительно мешает туризму.

Доход от продажи веб-адресов стал играть важную роль в диверсификации экономики территории, о чем в своем последнем докладе упоминал Международный валютный фонд.

В проекте бюджета на 2025 год правительство Ангильи отмечает, что в 2024-м государство заработало на продаже доменных имен 105,5 млн восточнокарибских долларов (39 млн долларов США). В прошлом году это составило почти четверть всех бюджетных доходов. По сведениям МВФ, на туризм пришлось 37% поступлений в бюджет.

Власти Ангильи рассчитывают, что в этом году доходы от торговли доменными именами вырастут до 132 млн восточнокарибских долларов, а в 2026-м — до 138 млн.

Если в 2020 году существовало менее 50 тысяч веб-адресов с доменным именем .ai, то теперь их более 850 тысяч.

Ангилья является британской заморской территорией, однако страна имеет высокую степень автономии. Великобритания в значительной степени обеспечивает ее безопасность и предоставляет финансовую помощь во время кризисов и природных катастроф.

Сколько это стоит?

Точная стоимость доменных имен .ai не раскрывается, однако, по некоторым сведениям, цены начинаются от 150−200 долларов США. Каждые два года за их возобновление придется выложить примерно такую же сумму.

В то же время более популярные доменные имена продаются с аукционов — и некоторые из них уходят за сотни тысяч долларов. Стоимость возобновления при этом остается такой же относительно невысокой.

Почти всю прибыль от продажи получает правительство Ангильи, но, по некоторым данным, около 10% достается американской компании Identity Digital, которая занимается администрированием домена.

Самым дорогим веб-адресом в зоне .ai пока остается покупка Дхармеша Шаха, однако за последние недели аукционы принесли властям Ангильи сотни тысяч долларов. В июле за адрес cloud.ai заплатили 600 тысяч долларов, а за адрес law.ai — 350 тысяч долларов.

Ангилья — далеко не единственная страна, которая сделала бизнес на продаже доменных имен.

В 1998 году такой же крошечный остров Тувалу продал право на предоставление своего доменного имени .tv американской фирме VeriSign. Сообщается, что вначале стоимость лицензии составила 2 млн долларов в год, а затем эта сумма выросла до 5 млн.

Но, в отличие от Тувалу, власти Ангильи сами получают значительную долю прибыли от продажи веб-адресов.

Теперь они надеются, что стабильный доход от этого бизнеса поможет им привлечь средства для развития, в том числе для строительства нового аэропорта, улучшения инфраструктуры и системы здравоохранения.

