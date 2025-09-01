закрыть
В Беларуси пенсионерку, которая хотела пожаловаться Лукашенко на низкую пенсию, поместили в ИВС

  • 1.09.2025, 19:15
В Беларуси пенсионерку, которая хотела пожаловаться Лукашенко на низкую пенсию, поместили в ИВС

Ей дали 10 суток.

Пенсионерку из Березовского района Брестской области поместили в ИВС на 10 суток из-за того, что она хотела пожаловаться Александру Лукашенко на низкую пенсию. Об этом сообщает «Берасцейская вясна».

Женщину задерживали еще в июне 2025 года, но правозащитникам об этом стало известно только в конце августа. 13 июня Лукашенко посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе.

Перед его приездом, как сообщается, в ближайшем совхозе коров вручную помыли шампунем, а местным жителям приказали «не высовываться». «Вясне» стало известно, что одна из местных жительниц хотела попасть на встречу с Лукашенко, чтобы пожаловаться на маленькую пенсию, но силовики задержали ее и поместили на 10 суток в изолятор временного содержания.

