Немецкий «Байер» установил исторический рекорд 1.09.2025, 19:20

Побить будет сложно.

«Байер» из Леверкузена объявил об отставке главного тренера Эрика тен Хага.

Об этом официально сообщила пресс-служба немецкой команды.

Решение, как отметил гендиректор клуба Фернандо Карро, было «болезненным, но необходимым на столь раннем этапе сезона».

Нидерландский специалист возглавил команду этим летом после ухода Хаби Алонсо в мадридский «Реал».

Под его руководством «Байер» провел три официальных матча: победил в Кубке Германии «Зонненхоф Гроссаспах» (клуб четвертого дивизиона; 4:0), а в чемпионате уступил «Хоффенхайму» (1:2) и сыграл вничью с «Вердером» (3:3).

Opta отмечает, что это первый случай в истории Бундеслиги, когда наставника, назначенного в межсезонье, уволили уже после двух игр турнира.

Перед стартом первенства тен Хаг предупреждал, что он «не Гарри Поттер» и построить успешную команду за короткий срок невозможно.

Летом леверкузенцы лишились ряда ключевых игроков – Флориана Виртца, Джереми Фримпонга и Гранита Джаки.

Для 55-летнего тренера это был первый клуб после увольнения из «Манчестер Юнайтед» осенью 2024 года.

Любопытно, что в последние выходные августа без работы остались сразу три бывших наставника МЮ.

Вместе с тен Хагом свои посты потеряли Жозе Моуринью («Фенербахче») и Уле Гуннар Сульшер («Бешикташ»).

Испытывают проблемы и сами «красные дьяволы».

Команда Рубена Аморима набрала лишь четыре очка в трех стартовых турах Английской премьер-лиги, а в Кубке лиги проиграла «Гримсби « из четвертого дивизиона.

