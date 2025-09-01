закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Немецкий «Байер» установил исторический рекорд

  • 1.09.2025, 19:20
Немецкий «Байер» установил исторический рекорд

Побить будет сложно.

«Байер» из Леверкузена объявил об отставке главного тренера Эрика тен Хага.

Об этом официально сообщила пресс-служба немецкой команды.

Решение, как отметил гендиректор клуба Фернандо Карро, было «болезненным, но необходимым на столь раннем этапе сезона».

Нидерландский специалист возглавил команду этим летом после ухода Хаби Алонсо в мадридский «Реал».

Под его руководством «Байер» провел три официальных матча: победил в Кубке Германии «Зонненхоф Гроссаспах» (клуб четвертого дивизиона; 4:0), а в чемпионате уступил «Хоффенхайму» (1:2) и сыграл вничью с «Вердером» (3:3).

Opta отмечает, что это первый случай в истории Бундеслиги, когда наставника, назначенного в межсезонье, уволили уже после двух игр турнира.

Перед стартом первенства тен Хаг предупреждал, что он «не Гарри Поттер» и построить успешную команду за короткий срок невозможно.

Летом леверкузенцы лишились ряда ключевых игроков – Флориана Виртца, Джереми Фримпонга и Гранита Джаки.

Для 55-летнего тренера это был первый клуб после увольнения из «Манчестер Юнайтед» осенью 2024 года.

Любопытно, что в последние выходные августа без работы остались сразу три бывших наставника МЮ.

Вместе с тен Хагом свои посты потеряли Жозе Моуринью («Фенербахче») и Уле Гуннар Сульшер («Бешикташ»).

Испытывают проблемы и сами «красные дьяволы».

Команда Рубена Аморима набрала лишь четыре очка в трех стартовых турах Английской премьер-лиги, а в Кубке лиги проиграла «Гримсби « из четвертого дивизиона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип