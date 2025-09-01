ШОС: Лукашенко в Китае резко ответил на поздравление с днем рождения 5 1.09.2025, 19:44

Диктатор до сих пор не определился с датой своего рождения.

Лукашенко нестандартно отреагировал на поздравление с днем рождения от вице-премьера Николая Снопкова сразу после прибытия в Китай. Этот момент попал в сюжет госканала ОНТ.

30 августа Лукашенко прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в мероприятиях саммита ШОС. Когда политик спускался с трапа самолета, его встречала местная делегация и беларусские чиновники.

— С днем рождения, Александр Григорьевич, — сказал первый вице-премьер Николай Снопков.

— У нас такого праздника нет, — ответил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко несколько раз менял дату своего дня рождения. Изначально в его документах значилось 30 августа. Однако с 2009 года он стал говорить, что родился 31 августа — «в один день» со своим младшим сыном Николаем. После появилось объяснение, что мать политика лучше вспомнила обстоятельства его рождения. После в его официальной биографии дата менялась еще несколько раз. В последний раз число «переписали» в 2021-м году — теперь там значится 30 августа.

По документам никаких перемен не было: день рождения Лукашенко в паспорте всегда был 30 августа. Интересно, что, несмотря на все пертурбации, главный партнер Лукашенко, диктатор России Владимир Путин, все годы неизменно поздравлял коллегу с днем рождения исключительно 30 августа. Так случилось и в этом году, правда телеграмму опубликовали почти ночью, отмечает «Зеркало».

