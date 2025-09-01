закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 20:23
Соболенко удержит первое место в мировом рейтинге после US Open

  • 1.09.2025, 20:11
Соболенко удержит первое место в мировом рейтинге после US Open

Благодаря выходу в четвертьфинал турнира в США.

Белоруска Арина Соболенко сохранит за собой первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам US Open — четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.

Соболенко, действующая чемпионка турнира, в ночь на понедельник вышла в четвертьфинал, обыграв испанскую теннисистку Кристину Букшу (6:1, 6:4).

Даже в случае проигрыша в следующей стадии Соболенко благодаря набранным очкам (9655) будет недосягаемой для ближайших преследовательниц — американки Кори Гауфф (в случае победы на турнире наберет 9634 очка) и польки Иги Свентек (может закончить турнир максимум с 9503 очками).

Соболенко вышла в четвертьфинал US Open в пятый раз подряд, а также добралась до этой стадии на 12-м турнире «Большого шлема» подряд.

Следующей соперницей Соболенко будет чешка Маркета Вондроушова, чемпионка Уимблдона 2023 года и 60-я ракетка мира.

