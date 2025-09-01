В Вилейке снесли долгострой, который пытались продать за $170 тысяч 1 1.09.2025, 20:32

Здание начали возводить еще в 1940 году.

В Вилейке снесли кинотеатр, который начали строить в 1940 году за местным костелом, но так и не закончили. На месте долгостроя будет парковка, сообщил телеграм-канал «Вилейка NEWS».

Здание начали возводить в 1940 году. До войны успели закончить только коробку.

«Зараз, пасля заканчэння вайны перамогай, увесь савецкі народ узяўся за аднаўленне народнай гаспадаркі, культурных устаноў. Аднак да аднаўлення памяшкання новага кінатэатра не прыступілі і нават нічога не зроблена ў гэтым напрамку. Горш таго. Сцены зараз разбураюцца антыдзяржаўнымі асобамі, якія на сваё прыватнае будаўніцтва забіраюць цэглу», — цитировал публикацию 1946 года в газете «За Савецкую Радзіму» о долгострое аккаунт «Вілейка. Жывая гісторыя».

Как пишет Blizko.by, кинотеатр так и не отстроили, хотя ему даже успели дать (возможно, неофициальное) название «Победа». В 1949 году здание передали Облмаслопрому под холодильник. Объект продолжал разрушаться.

Комплекс неоднократно выставляли на аукцион. В 2015 году дать вторую жизнь зданию попытались инвесторы. В планах было строительство современного торгового центра. Но проект так и остался нереализованным. Как пояснил собственник строения, инвестор не справился с условиями договора, одно из которых — разработка проектно-сметной документации.

По состоянию на середину 2022 года цена комплекса составляла около 170 тысяч долларов, писал портал Vilio.by. Заявок на участие в торгах не поступало.

