СМИ: Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и рассказал о контактах с россиянами 1.09.2025, 20:46

1,924

Андрей Парубий

Подробности.

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия признался в совершении преступления и рассказал о своих контактах с представителями России. Об этом сообщает «Радио Свобода» в понедельник, 1 сентября, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам источников, фигурант во время первых допросов заявил, что вышел на связь с россиянами, разыскивая своего сына-военного ВСУ, который пропал без вести.

Подозреваемый рассказал, что в 2023 году узнал от собратьев сына, что тот пропал без вести на Бахмутском направлении. После этого мужчина начал мониторить российские соцсети, чтобы найти больше информации.

По словам подозреваемого, он начал общаться с представителями России, которые рассказали, что его сын якобы погиб.

Те, как отметил фигурант, оправдывали войну РФ против Украины и обвиняли в ее развязывании украинских чиновников.

Мужчина рассказал представителям страны-агрессора об Андрее Парубие, который так же, как и подозреваемый проживает во Львове. Фигурант также сообщил, что «неоднократно» видел его в городе.

«Радио Свобода» пишет, что мужчина, общаясь в дальнейшем с россиянами, начал готовиться к убийству. Для этого он получил оружие, приобрел велосипед и шлем. Фигурант также по поддельным документам купил авто, на котором следил за политиком.

Сейчас следствие проверяет эту информацию.

