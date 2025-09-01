ОБСЕ заявила о закрытии «Минской группы» 1.09.2025, 20:53

Армения и Азербайджан разрешили многолетний конфликт.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила, что «Минская группа» и связанные с ней структуры будут закрыты до 1 декабря 2025 года. Это решение стало результатом совместного обращения Армении и Азербайджана после подписания декларации о полном прекращении боевых действий между этими странами. За ликвидацию группы проголосовали все 57 государств — участников ОБСЕ, пишет «Радыё Свабода».

Декларация о полном прекращении боевых действий была подписана 8 августа 2025 года в Вашингтоне премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента США Дональда Трампа. Это стало основанием для решения о закрытии «Минской группы».

Группа была создана в 1992 году для содействия мирному разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. За более чем 30 лет она выступала посредником в переговорах, хотя запланированная конференция в Минске так и не состоялась. Сопредседателями группы были Франция, Россия и США, а в состав входили также Беларусь, Финляндия, Германия, Италия, Швеция, Турция, Армения и Азербайджан.

Эффективность «Минской группы» со временем снижалась, а после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Азербайджан стал считать, что конфликт разрешен, и выступал за закрытие группы. Министерство иностранных дел Азербайджана назвало решение о закрытии «показателем признания международной реальности и восстановления территориальной целостности страны». Публикации заявления МИД Армении пока не было.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в конце 1980-х годов с территориальных и этнических споров между Арменией и Азербайджаном и привел к военным столкновениям. По разным оценкам, в конфликте погибло более 30 тысяч человек. После перехода территорий под контроль Азербайджана в 2023 году почти все армяне покинули этот регион.

