В августе украинская ПВО сбила больше целей, чем в июле

  • 1.09.2025, 21:08
Данные Воздушных сил ВСУ.

В августе украинская армия уничтожила 6346 воздушных целей российских оккупантов, в том числе баллистические и аэробаллистические ракеты. Об этом проинформировало 1 сентября в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, противовоздушная оборона нейтрализовала за месяц такие цели:

пять аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

20 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

20 крылатых ракет «Калибр»;

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

девять крылатых ракет «Искандер-К»;

2129 ударных дронов типа Shahed;

930 разведывательных БПЛА;

3174 беспилотника других типов.

«Авиацией Воздушных сил в течение августа совершен 651 самолетовылет, в том числе около 430 – на истребительное авиационное прикрытие; более 150 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск. [...] Авиацией сил обороны Украины уничтожено 438 воздушных целей», – отметили в ВСУ.

По их данным, среди пораженных целей – командные пункты врага, объекты логистического обеспечения, места скопления живой силы и техники противника.

В июле, по данным ВС ВСУ, было обезврежено 6262 вражеских воздушных целей.

