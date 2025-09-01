В августе украинская ПВО сбила больше целей, чем в июле
- 1.09.2025, 21:08
Данные Воздушных сил ВСУ.
В августе украинская армия уничтожила 6346 воздушных целей российских оккупантов, в том числе баллистические и аэробаллистические ракеты. Об этом проинформировало 1 сентября в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
По данным украинских военных, противовоздушная оборона нейтрализовала за месяц такие цели:
пять аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;
55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
20 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;
20 крылатых ракет «Калибр»;
четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
девять крылатых ракет «Искандер-К»;
2129 ударных дронов типа Shahed;
930 разведывательных БПЛА;
3174 беспилотника других типов.
«Авиацией Воздушных сил в течение августа совершен 651 самолетовылет, в том числе около 430 – на истребительное авиационное прикрытие; более 150 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск. [...] Авиацией сил обороны Украины уничтожено 438 воздушных целей», – отметили в ВСУ.
По их данным, среди пораженных целей – командные пункты врага, объекты логистического обеспечения, места скопления живой силы и техники противника.
В июле, по данным ВС ВСУ, было обезврежено 6262 вражеских воздушных целей.