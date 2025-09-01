закрыть
Зеленский подтвердил встречу «коалиции решительных» и пригласил Португалию

  • 1.09.2025, 21:44
Зеленский подтвердил встречу «коалиции решительных» и пригласил Португалию

Она состоится в Париже 4 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу «коалиции решительных», которая состоится в Париже 4 сентября. Он также пригласил присоединиться Португалию.

Об этом сообщает Telegram главы государства.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Португалия помогает нам с самого начала этой полномасштабной войны, и мы в Украине действительно это чувствуем. Поблагодарил за всю оказанную поддержку, в частности за оборонную помощь и финансирование Школ Супергероев, благодаря которым наши дети во время лечения имеют возможность учиться», - отметил президент.

Лидеры обсудили дипломатическую работу и наработки гарантий безопасности для Украины.

«В четверг состоится заседание «коалиции желающих», на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них. Одним из главных компонентов гарантий безопасности мы видим членство Украины в ЕС», - отметил Зеленский.

Украинский президент и премьер Португалии также говорили об участии португальского бизнеса в восстановлении Украины и о совместном производстве дронов.

«Договорились, что наши команды детально проработают все имеющиеся возможности для такого сотрудничества. Пригласил господина премьер-министра приехать в Украину с визитом», - добавил глава государства.

