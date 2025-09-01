С молотка продают коллекцию картин Виктора Бабарико 1.09.2025, 21:54

Стоимость – более 344 тысячи рублей.

С молотка продают 19 произведений искусства из коллекции Виктора Бабарико на 344 тысячи рублей. Объявления опубликованы на сайте «БелЮрОбеспечения», заметило «Зеркало».

Самые дешевые лоты — это пять гравюр из издания Old and New London — A Narrative of its History, its People and its Places («Старый и Новый Лондон: повествование о его истории, людях и местах») конца XIX века. Начальная цена продажи каждой из них 165 рублей.

Самый дорогой лот — произведение «Арлекин» французско-польского художника Евгения Зака. Его выставили по стартовой цене 99 312 рубля.

«Арлекин» Евгения Зака из коллекции Виктора Бабарико, выставленной на аукцион.

Фото: e-auction.by

Другое произведение этого же автора «Букет цветов» продают с молотка по цене от 66 208 рублей.

«Пейзаж» Михаила Кикоина выставлен за 56 277 рублей. Его же «Яблони» — за 49 656.

Есть среди арестованных картин и работа художника Парижской школы из Беларуси — Осипа Любича. Его живопись «Театральная ложа», написанную примерно в 1925 году, из коллекции Виктора Бабарико выставили по цене от 19 862 рубля.

«Театральная ложа» Осипа Любича из арестованной коллекции Виктора Бабарико.

Фото: e-auction.by

Общая начальная стоимость всех произведений искусства — около 344 тысяч рублей. Однако если найдутся желающие их приобрести на аукционе 8 октября, цена продажи будет выше.

Скорее всего, эти картины из частной коллекции Бабарико. Напомним, благодаря экс-банкиру своя художественная коллекция появилась у «Белгазпромбанка». Вдохновившись примером зарубежных банков, он в начале 2010-х начал собирать работы художников, связанных с Беларусью. Целью было вернуть в страну имена, которых нет в музейных собраниях, — от Сутина и Шагала до менее известных авторов вроде Бакста. Коллекция выросла из идеи «вернуть утраченное искусство» и стала крупным культурным проектом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com