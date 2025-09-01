С молотка продают коллекцию картин Виктора Бабарико
- 1.09.2025, 21:54
Стоимость – более 344 тысячи рублей.
С молотка продают 19 произведений искусства из коллекции Виктора Бабарико на 344 тысячи рублей. Объявления опубликованы на сайте «БелЮрОбеспечения», заметило «Зеркало».
Самые дешевые лоты — это пять гравюр из издания Old and New London — A Narrative of its History, its People and its Places («Старый и Новый Лондон: повествование о его истории, людях и местах») конца XIX века. Начальная цена продажи каждой из них 165 рублей.
Самый дорогой лот — произведение «Арлекин» французско-польского художника Евгения Зака. Его выставили по стартовой цене 99 312 рубля.
Другое произведение этого же автора «Букет цветов» продают с молотка по цене от 66 208 рублей.
«Пейзаж» Михаила Кикоина выставлен за 56 277 рублей. Его же «Яблони» — за 49 656.
Есть среди арестованных картин и работа художника Парижской школы из Беларуси — Осипа Любича. Его живопись «Театральная ложа», написанную примерно в 1925 году, из коллекции Виктора Бабарико выставили по цене от 19 862 рубля.
Общая начальная стоимость всех произведений искусства — около 344 тысяч рублей. Однако если найдутся желающие их приобрести на аукционе 8 октября, цена продажи будет выше.
Скорее всего, эти картины из частной коллекции Бабарико. Напомним, благодаря экс-банкиру своя художественная коллекция появилась у «Белгазпромбанка». Вдохновившись примером зарубежных банков, он в начале 2010-х начал собирать работы художников, связанных с Беларусью. Целью было вернуть в страну имена, которых нет в музейных собраниях, — от Сутина и Шагала до менее известных авторов вроде Бакста. Коллекция выросла из идеи «вернуть утраченное искусство» и стала крупным культурным проектом.