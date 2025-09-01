закрыть
Каллас: Трамп очень терпелив по отношению к Путину

3
  • 1.09.2025, 22:05
Каллас: Трамп очень терпелив по отношению к Путину

Давление — единственное, к чему Путин действительно относится серьезно.

Европейский Союз работает над очередным, девятнадцатым пакетом санкций против России, а введенные ранее санкции доказали свою эффективность. Об этом на полях Стратегического форума в Бледе (Словения) 1 сентября заявила высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас, передает корреспондент «Радио Свобода».

«Давление — единственное, к чему Путин действительно относится серьезно. Причина, по которой он хотел провести встречу на Аляске, заключалась в отсрочке угрозы санкций, исходившей от США. Так что на самом деле он не хочет санкций», — отметила Каллас.

Оценивая дипломатические усилия президента США Дональда Трампа, глава европейской дипломатии приветствовала их, отдельно похвалив вторичные санкции против торговых партнеров России. В то же время она заметила, что «если бы мы все были жёстче к Путину, то эта война уже закончилась бы».

«Мы слышали, что президент Трамп не очень терпеливый человек. Однако, кажется, он очень терпелив по отношению к Путину», — сказала Каллас. Требования Владимира Путина отдать России территории Украины, не захваченные военным путём, Каллас считает ловушкой:

«Все начинают говорить о том, от чего Украина должна отказаться, и говорят, что, конечно, Зеленский должен решать, от каких территорий отказываться. Понимаете, это действительно не учитывает сути того, что Россия не сделала никаких уступок… пока все говорят о том, от чего должна отказаться Украина».

Каллас подчеркнула, что не видит признаков готовности России к настоящему миру. Напротив — по ее мнению, Москва готовится к продолжению войны против Украины.

«Приближается зима, мы видим, что они готовят атаки на энергетическую инфраструктуру, чтобы причинить как можно больше боли, и поэтому нам тоже нужно готовиться… Нужно как минимум двое, чтобы хотеть мира, и достаточно одного, чтобы хотеть войны. И пока Россия всё ещё хочет войны, мира не будет», — резюмировала Кая Каллас.

