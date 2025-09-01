Дания предложила проверять весь газ на признаки поставки из России 1 1.09.2025, 22:29

От импортеров планируют требовать доказательства того, что газ не был добыт в РФ.

В связи с тем, что ЕС решил запретить к концу 2027 года импорт российского газа, страны союза ищут способы для обеспечения гарантий того, что импортируемый в Европу газ не был добыт в России, сообщает Bloomberg.

Для этого Дания предложила требовать от импортеров предоставлять национальным властям соответствующие доказательства, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.

В документе особое внимание уделено крупному газопроводу «Турецкий поток», который проходит между Россией и Юго-Восточной Европой.

«Предполагается, что природный газ, поступающий в Европейский Союз через границы или точки соединения между Европейским союзом и Россией или Беларусью, а также через точку соединения Странджа-2 / Малкоклар («Турецкий поток»), экспортируется, прямо или косвенно, из России, если не предоставлены однозначные доказательства обратного», — говорится в датском компромиссном решении.

Отследить, где именно был добыт газ, чрезвычайно сложно, особенно когда он часто смешивается с другими поставками по пути к конечному потребителю, отмечает агентство.

Дания намерена достичь соглашения о запрете поставок российского газа между государствами-членами к октябрю. Затем нужно будет провести переговоры с Европейским парламентом, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года, чтобы правила могли вступить в силу, пишет Bloomberg.

Еврокомиссия 17 июня предложила ввести запрет на импорт российского газа до конца 2027 года. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала перекрыть кран с газом из России «навсегда».

Согласно предлагаемому запрету, поставки российского газа по действующим контрактам сроком менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, объяснил Bloomberg. Запрет на поставки в рамках существующих долгосрочных соглашений вступит в силу к концу 2027 года.

