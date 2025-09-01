закрыть
Медики рассказали о состоянии 10-летнего мальчика, на которого обрушилась кирпичная перегородка в Гродно

  • 1.09.2025, 22:22
Инцидент произошел вечером 30 августа.

Медики борются за здоровье 10-летнего ребенка, пострадавшего при обрушении кирпичной перегородки в Гродно, сообщил 1 сентября телеграм-канал гродненского облздрава.

Инцидент произошел вечером 30 августа в заброшенном здании на улице Санаторной. На ребенка обрушилась кирпичная перегородка и придавила ему ноги. По прибытии на место спасателей мальчик находился в сознании, обе его ноги были завалены кирпичом.

Спасатели вручную освободили школьника и передали его медработникам. Как сообщил телеграм-канал «Здравоохранение Гродненщины», врачи Гродненской областной детской клинической больницы «продолжают бороться за здоровье пострадавшего».

По словам врача травматолога-ортопеда Павла Авдейчика, ребенок был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали полный объем медицинской помощи. Он был обследован, взят экстренно в операционную. На голени были обнаружены массивные раны с размозжением мягких тканей и открытый перелом костей голени. Ребенку произвели остеосинтез перелома аппаратом Илизарова и обработку ран.

«К счастью, благодаря тому, что мальчик недолго находился под завалом, у него не развился синдром длительного сдавления конечности и удалось избежать серьезных осложнений. Тем не менее, ребенку предстоит длительное лечение в связи с серьезными повреждениями голени», — сообщил телеграм-канал облздрава.

