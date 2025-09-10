закрыть
Канада передаст Украине 50 бронетранспортеров ACSV

  • 10.09.2025, 2:36
Киев уже получил 8 таких БТР.

До конца 2025 года Канада передаст Украине все 50 бронетранспортеров ACSV. Киев уже получил 8 таких БТР.

Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн»), информирует «Интерфакс-Украина».

«Министр подтвердил, что восемь бронированных боевых машин поддержки (ACSV) были доставлены в Польшу и сейчас направляются в Украину. Ожидается, что все 50 ACSV, которые Канада обязалась предоставить Украине в 2023 году, будут доставлены до конца этого года», - говорится в сообщении.

Макгинти подчеркнул, что Канада будет продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине военную помощь, которая необходима ей для обороны.

С начала полномасштабного вторжения 2022 года Канада выделила Украине почти 22 миллиарда канадских долларов на помощь, включая более 6,5 миллиарда долларов на военную помощь.

Канада также участвует в многонациональных усилиях по подготовке пилотов и обслуживанию и поддержке украинских самолетов F-16.

