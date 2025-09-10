Главы МИД Украины и Венгрии провели переговоры 10.09.2025, 4:59

Что обсуждали.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, в том числе насчет европейской интеграции Украины.

«Во время нашего разговора я проинформировал Петера Сийярто об эскалации террора со стороны России и подтвердил приверженность Украины к мирным усилиям. Нам нужна консолидированная поддержка международного сообщества, чтобы усилить давление на Россию и продвинуть мирный процесс», – рассказал украинский чиновник.

Стороны обсудили предстоящий визит украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки в Будапешт, а также другие будущие контакты между двумя странами.

Сибига отметил, что Киев «с нетерпением» ждет консультаций относительно прав венгерского национального меньшинства, которые состоятся 10 сентября: «Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения».

«Я подчеркнул необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами ЕС», – отметил министр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com