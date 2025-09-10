закрыть
10 сентября 2025, среда, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главы МИД Украины и Венгрии провели переговоры

  • 10.09.2025, 4:59
Главы МИД Украины и Венгрии провели переговоры

Что обсуждали.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, в том числе насчет европейской интеграции Украины.

«Во время нашего разговора я проинформировал Петера Сийярто об эскалации террора со стороны России и подтвердил приверженность Украины к мирным усилиям. Нам нужна консолидированная поддержка международного сообщества, чтобы усилить давление на Россию и продвинуть мирный процесс», – рассказал украинский чиновник.

Стороны обсудили предстоящий визит украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки в Будапешт, а также другие будущие контакты между двумя странами.

Сибига отметил, что Киев «с нетерпением» ждет консультаций относительно прав венгерского национального меньшинства, которые состоятся 10 сентября: «Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения».

«Я подчеркнул необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами ЕС», – отметил министр.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох