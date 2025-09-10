НЛО временно парализовал работу аэропорта Вильнюса 10.09.2025, 5:31

Инцидент произошел утром 9 сентября.

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе. Об этом пишет местный телеканал TV3 со ссылкой на национальный центр антикризисного управления.

Уточнялось, что НЛО временно парализовал работу крупного аэропорта Европы утром 9 сентября. Что именно это был за объект, не уточнялось. По предварительным данным, за него могли принять метеорологическое явление, однако будет проведено расследование.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com