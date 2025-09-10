закрыть
10 сентября 2025, среда, 0:13
НЛО временно парализовал работу аэропорта Вильнюса

  • 10.09.2025, 5:31
Инцидент произошел утром 9 сентября.

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе. Об этом пишет местный телеканал TV3 со ссылкой на национальный центр антикризисного управления.

Уточнялось, что НЛО временно парализовал работу крупного аэропорта Европы утром 9 сентября. Что именно это был за объект, не уточнялось. По предварительным данным, за него могли принять метеорологическое явление, однако будет проведено расследование.

