НЛО временно парализовал работу аэропорта Вильнюса
- 10.09.2025, 5:31
Инцидент произошел утром 9 сентября.
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе. Об этом пишет местный телеканал TV3 со ссылкой на национальный центр антикризисного управления.
Уточнялось, что НЛО временно парализовал работу крупного аэропорта Европы утром 9 сентября. Что именно это был за объект, не уточнялось. По предварительным данным, за него могли принять метеорологическое явление, однако будет проведено расследование.