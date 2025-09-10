Дональд Туск: Операция продолжается 10.09.2025, 7:12

1,176

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Премьер Польши получил информацию о сбитых российских дронах.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что получил от Оперативного командующего видами Вооружённых сил доклад о сбитых дронах, которые в ночь с вторника на среду вторглись в польское воздушное пространство.

«Я получил доклад от Оперативного командующего ВС о сбитых дронах, которые вторглись в наше воздушное пространство и могли представлять угрозу. Операция продолжается», — написал премьер Дональд Туск перед 7 утра по минскому времени в сервисе X.

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Оперативное командование ВС Польши сообщило, что ночью во время атаки России на территорию Украины польское воздушное пространство неоднократно нарушалось дронами.

«Над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили и пересекли границу РП. Государственные власти — президент и премьер-министр — проинформированы. Все службы действуют. Просим выполнять указания Польской армии и полиции», — заявил заместитель министра национальной обороны Цезары Томчик.

Ранее также появилась информация о временном закрытии аэропортов в Жешуве, Люблине и Варшаве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com