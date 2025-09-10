закрыть
10 сентября 2025, среда, 7:22
Дональд Туск: Операция продолжается

  • 10.09.2025, 7:12
  • 1,176
Дональд Туск: Операция продолжается
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Премьер Польши получил информацию о сбитых российских дронах.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что получил от Оперативного командующего видами Вооружённых сил доклад о сбитых дронах, которые в ночь с вторника на среду вторглись в польское воздушное пространство.

«Я получил доклад от Оперативного командующего ВС о сбитых дронах, которые вторглись в наше воздушное пространство и могли представлять угрозу. Операция продолжается», — написал премьер Дональд Туск перед 7 утра по минскому времени в сервисе X.

Оперативное командование ВС Польши сообщило, что ночью во время атаки России на территорию Украины польское воздушное пространство неоднократно нарушалось дронами.

«Над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили и пересекли границу РП. Государственные власти — президент и премьер-министр — проинформированы. Все службы действуют. Просим выполнять указания Польской армии и полиции», — заявил заместитель министра национальной обороны Цезары Томчик.

Ранее также появилась информация о временном закрытии аэропортов в Жешуве, Люблине и Варшаве.

