Госдеп США получил информацию о вторжении российских беспилотников в Польшу

Госдеп США получил информацию о вторжении российских беспилотников в Польшу1
- 10.09.2025, 7:34
Марко Рубио подтвердил этот факт.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил получение информации о российских беспилотниках, нарушивших воздушное пространство Польши.
Об этом сообщает onet.pl.
Отвечая на вопрос CNN, Рубио сказал: «Да», когда его спросили, получил ли он информацию о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками во время атаки на западную Украину.
Польша сообщила, что ее военные силы сбили несколько беспилотников, которые нарушили ее воздушное пространство во время российской атаки на Украину.
Военное командование Польши заявило, что «было использовано оружие, и службы активно работают над выявлением сбитых объектов».
Польша также закрыла несколько аэропортов, включая Варшавский международный аэропорт, из-за «непланируемой военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности».